A107 años de la conmemoración del Primer Congreso Feminista en Yucatán, vemos que los desafíos para las mujeres continúan; antes, por dominar la esfera pública, ya que sus derechos civiles estaban muy restringidos; logrados estos, ahora los desafíos son otros.

En pleno siglo XXI, desarrollarse plenamente en el seno de la familia es lo que ahora resulta una gran proeza, la mujer que quiere estar en casa es casi mal vista, como si optar por quedarse en ella para educar a los hijos no fuese una tarea sumamente importante; como no es remunerada, a más de una le han metido a la cabeza que debe salir a trabajar para no ser dependiente de su marido o pareja.

Las generaciones pasadas veían con beneplácito que atender a los hijos y al marido, cuidar que no falte lo necesario en el hogar, hacer la limpieza, cocinar, lavar ropa, tener tiempo para jugar y convivir no eran tareas agobiantes, sino que disfrutaban hacerlo.

También tenían tiempo para otras actividades tales como leer o aprender diversas artes como coser, pintar, bailar, etc., que preparaban a la mujer para no tener que salir de casa porque realmente se sentían muy satisfechas con lo que hacían.

¿Por qué ahora no es como antes? Estamos frente a una de las paradojas más grandes de esta época, todos tenemos un grande anhelo de familia, pero parece que huimos de ella.

La mujer tiene en su naturaleza el don de acoger y recibir, el hombre tiene en la suya el don de ir hacia ella; ambos tienen inscrito en sus cuerpos el ser generadores de vida, uno con una para fundar una familia donde los hijos pueden encontrar todo lo necesario para sentirse y saberse amados y para trasmitir ese amor a otros.

La mujer siempre ha sido un gran pilar para la protección y el desarrollo de la familia, junto con el varón responsables ambos de sacarla adelante.

La mujer cuando se siente protegida y amada despliega todo el capital humano a favor de su familia y su gran potencial profesional no debe sentirse amenazado ante el reto de poder conciliar familia y trabajo, esto se logra cuando hace equipo con su marido para conseguir el mayor bienestar.

Cuando uno le pregunta a una mujer cuál es su motor principal para hacer lo que hace, casi siempre responden que es para sacar adelante a su familia o para mejorar sus condiciones económicas y sociales, para poder darles a los hijos mejores oportunidades, y muchas coinciden en que para realizarse plenamente como profesionista necesitan lograr la anhelada conciliación de sus dos mundos: familiar y laboral.

El papel de la mujer en la familia es valiosísimo, ella es algo así como el “pegamento” en toda la estructura; necesitamos recuperar este espacio porque a los hijos les hace bien, porque a la sociedad le hace mejor tener ciudadanos educados y bien formados y porque en donde hay una familia unida los frutos se notan.

Este espacio vital lo compartimos hombres y mujeres y no debemos vivir en franca competencia, sino en modo complementario, ya que para los hijos no hay mayor tesoro que vivir con su padre y su madre.

Nos necesitamos porque lo que está en juego es algo más grande: la fundación, protección, desarrollo y promoción de nuestra familia para contribuir con ello a la sociedad.