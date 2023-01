La Marcha por la Vida en Washington reunió hace unos días a miles de participantes, quienes fieles a la fecha se congregaron una vez más para elevar la voz por los bebés que no han nacido.

Si hablamos de igualdad de derechos, éstos incluyen a quienes se gestan en el vientre materno, pues son seres humanos.

Esta vez no sólo hicieron demandas, sino también dieron gracias porque la Suprema Corte de Estados Unidos ha logrado revertir la sentencia conocida como Roe & Wade (que legalizó el aborto en 1973), con lo cual en esta edición de la marcha pidieron mayores candados en los estados para quienes quieren acceder al aborto irrestricto.

El Tribunal Supremo ya analizó la constitucionalidad del supuesto derecho al aborto, para dejar por sentado que no está consagrado en su Constitución (no existe el derecho al aborto); sin embargo, al ser congruentes con la soberanía de los estados y no invadiendo al poder Legislativo se deja a la decisión a los congresos estatales prohibir o permitir el aborto.

No omitimos comentar que en los estados de la Unión Americana cuentan con causales de exclusión de la pena en varios supuestos, como el de violación, por ejemplo, un argumento al que suelen recurrir para justificar la legalidad del aborto, cuando de todos es sabido que no es necesario, ya que si de ello se tratare la mujer violada puede acceder a un aborto sin problema (aunque queda a juicio de cada mujer), pues muchas han optado por tener a su bebé aun bajo dichas condiciones.

En Texas, la ley del latido fetal ha logrado salvar la vida de muchos bebés, pues en cuanto se detecta la actividad del corazón, el aborto ya no se puede llevar a cabo. Texas ha sido de los primeros estados, al igual que Missouri, en dejar clara la prohibición del aborto, a los que se les sumaron once estados más. A la fecha tienen leyes restrictivas en la mitad de la Unión Americana.

La noticia ha polarizado a buena parte de la sociedad americana, pues algunas personas consideran que es un retroceso en la lucha por los derechos de la mujer. El gran activista de ese país, por increíble que parezca, es el presidente Joe Biden, quien sigue pugnando por que los derechos reproductivos de la mujer y su derecho a decidir sean respetados… ¿a cuáles derechos se refiere?

Los derechos reproductivos son el eufemismo del aborto, no existen esos derechos, como no existe el derecho a privar de la vida, hablan con tanta ligereza de exterminar a los bebés engendrados que nos cuesta creer que puedan defender esa postura, una mujer lleva en su seno a un ser humano, sin importar su edad o la etapa de desarrollo en que se encuentre.

El derecho a decidir es otro eufemismo del aborto; el derecho que se tutela es el la libertad y abarca muchos aspectos como las convicciones, la libre expresión, la libertad de culto, etc. Este derecho es que el que te permite tomar decisiones, que no debe atentar contra terceros.

Esta es la pregunta clave, la primera que cualquiera debe hacerse ante la noticia de un embarazo: ¿Qué es? La respuesta ya la conocemos y, por tanto, no es lícito arrebatar esa vida, es un ser diferente a cualquier otro que haya existido o exista y que tiene el derecho a vivir, a ser protegido y tutelado.

Es lamentable que no se vea el otro lado de la moneda, el sufrimiento de las mujeres que tras el aborto cometido su vida cambia para siempre sin que vuelvan a ser las mismas. Ellas necesitan mejores opciones para salvar las dos vidas.