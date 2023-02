Trabajar por la familia mejora la sociedad

Defender la figura familiar, protegerla y promoverla equivale a garantizar que la sociedad se fortalezca para tener mejores ciudadanos, pero pareciera que las políticas públicas se dirigen exactamente a lo contrario, debilitando desde los cimientos a esta institución que por derecho le corresponde ser protegida.

Podemos identificar esfuerzos constantes para quitarles de facto a los padres el derecho que tienen de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y creencias. Hay intentos legislativos para “desaparecer a los padres” poniendo en su lugar los términos de tutores, portadores de la patria potestad o custodios.

Desarraigar la filiación de las personas sólo trae lamentables consecuencias, todos sabemos que cualquier persona tiene un padre y una madre, aunque no viva con ellos, no le conozcan o esté fallecido; ya lo lograron anulando en el registro civil a padres y abuelos sustituyendo estas referencias con la simple expresión de datos de filiación, como si esta economía del lenguaje fuera necesaria.

En el sistema educativo han estado incorporando cambios que van en contra de muchas familias mexicanas, contraviniendo así el derecho constitucional que tenemos los padres de elegir la educación de nuestros hijos; nos están imponiendo, sin consultarnos, la clase de educación que queremos para ellos.

La mayoría de los padres de familia estamos muy conscientes de los derechos y obligaciones que tenemos para con nuestros hijos y buscamos la forma de que no les falte lo necesario para su sano desarrollo integral: amor, cuidados, protección, sustento material y espiritual.

Los hijos no son propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tenemos su custodia ciertamente y la podemos perder cuando no hacemos nuestra labor adecuadamente; el Estado tan sólo es el protector para que no se violen los derechos de los hijos o de los cónyuges.

La familia no se rige como un Gobierno; en la familia no cabe un “sistema democrático” que permita, por ejemplo, elegir a los padres o a los hijos como si de candidatos de un partido se tratara.

El Estado ha intervenido desde siempre para legislar en su favor y ahora hay iniciativas que van en sentido contrario, por ello tantos padres de familia estamos levantando la voz, porque quienes conocemos nuestros derechos estamos percibiendo amenazas y no podemos permitir que quiera regir las relaciones familiares como si fuésemos una dependencia de Gobierno.

Son bienvenidas todas las políticas públicas orientadas a mejorar la dinámica familiar, pero aquellas en dónde se desdeñe la autoridad o la responsabilidad de los padres no tienen cabida.

Si la Convención de los Derechos del Niño ha reconocido a la familia como el medio natural de crecimiento y bienestar de todos sus miembros ¿por qué ese empeño en atacar y destruir al cimiento de la sociedad?

De todos es sabido que cuando se protege a la familia el tejido social se fortalece, si los gobernantes quieren mejorar la situación, deben atender las necesidades que se tienen en la familia, y lo primero que éstas demandan son salud, educación y trabajo y en ninguna de las tres vamos bien.

Ojalá que quienes tienen en sus manos el poder de cambiar las cosas realmente se comprometan a trabajar por la familia, lo demás se dará por añadidura.