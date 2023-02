El matrimonio, cimiento de la familia

A propósito del mes del amor y la amistad, nos da esperanza ver que aún hay jóvenes enamorados que que llegan al altar con grandes ilusiones. Para ellos tener un proyecto común y la generación de su familia es muy importante; aunque de todos es sabido que en el matrimonio no todo es color de rosa, también muchos sabemos que vale la pena apostar todo nuestro empeño para salir adelante, porque es el mejor cimiento para la familia.

Ser testigos de las promesas que la pareja se hace delante de Dios y de todos los presentes nos emociona y recuerda el vínculo que una vez también nosotros prometimos.

El valor del matrimonio para algunas personas ha perdido vigencia, baste ver cómo en nuestro país la tasa de matrimonios está en descenso. Según el censo del Inegi sobre nupcialidad de 2021, se contaron 448 mil 744 matrimonios, y aunque la cifra aún es elevada, se observa un decremento en relación al año anterior.

Esto quizá explica por qué algunas parejas están optando por la unión libre, que cada año registra un aumento, sobre todo en las parejas de 15 a 19 años, uniones que se han elevado en más de 21 puntos porcentuales en los últimos 10 años; en menor incremento las parejas de 20 a 24 años o de 25 a 29 también registran el mismo fenómeno. El divorcio, en cambio, ha mantenido una cifra creciente año con año, registrando 149 mil 675 rupturas, lo que significa un 33 por ciento, cuando en 2015 tan sólo era del 20 por ciento.

¿Qué podemos deducir de las estadísticas? A la vista está que el compromiso adquirido en pareja no siempre se cumple, quizás esto se debe a que las parejas que contraen nupcias tienen una pálida idea de lo que el matrimonio es o debe de ser y por ello su relación se mantiene estable “en las buenas”, pero cuando vienen “las malas” se viene a pique.

Prometen ser fieles en la salud y en la enfermedad; por salud podríamos decir que es cuando todo marcha viento en popa, cuando la pareja se entiende, se sienten aún enamorados, les va bien en el trabajo, vienen los hijos, se está a gusto con la familia, los amigos, en fin, no hay nubarrones que empañen la felicidad de estar unidos, lo que permite preservar fácilmente su amor.

Pero ¿qué tal cuando las cosas no van tan bien? Es cuando se viven pruebas y la enfermedad puede tener muchísimas caras, como la pérdida del trabajo, no poder concebir, problemas familiares, la muerte de un ser querido, malas amistades, alguna adicción o cualesquiera otra que si la relación de la pareja no ha ido madurando en el amor, entonces puede devenir una ruptura.

Si queremos familias sólidas debemos enseñar lo que es el verdadero amor, porque es en ese entorno en el que se da la donación de sí, la disponibilidad gratuita que enriquece la vida social, que humaniza y genera mayor bienestar para todos los miembros, especialmente para los hijos.

Nadie se casa para fracasar, antes de hacerlo los jóvenes deben conocer muy bien el sentido de la fidelidad, el cómo dar lo mejor de sí mismos proyectado en el tiempo para hacerle frente a los problemas cotidianos que se dan en la convivencia familiar; los papás tenemos el compromiso de ser un referente para ellos, apoyarles y aconsejarles cuando vengan los nubarrones para que fortalezcan su vínculo y tengan muy presente el amor que se juraron.