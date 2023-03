La congruencia es la conveniencia, oportunidad, ilación o conexión de ideas, palabras y actos. Dicho de otro modo, que lo que pensamos y decimos sea lo que hacemos. Por el contrario, decir una cosa y hacer lo opuesto es caer en la incongruencia.

Al escuchar el discurso del presidente López Obrador, tras las multitudinarias expresiones ciudadanas de defensa del INE, sólo nos podía venir a la mente las múltiples ocasiones en que se ha expresado de forma incongruente e, incluso, recurriendo a la mentira.

Hace alarde de la democracia, mientras se burla de todas las personas que salimos a manifestarnos denostando los esfuerzos de los distintos grupos convocantes y de quienes nos reunimos el pasado domingo.

Lanza acusaciones contra todos los que le critican, calificándonos de sus “oponentes” como si ello fuera de facto una lucha entre “los buenos y los malos”, obviamente él está en “los buenos” y claramente todos los demás somos “los malos”.

Le apuesta al juego de polarizar a la sociedad, lo ha hecho desde que llegó a la presidencia, tachando a unos de fifís y a otros de chairos, unos son conservadores y los otros progresistas, unos son neoliberales y otros pertenecen a la cuarta transformación, y así con un largo etcétera aplica el “divide y vencerás”.

Los ciudadanos estamos viendo como el país bajo su Gobierno se está deteriorando, la economía no crece, la inseguridad ha roto récords en cifras de muertos, la corrupción que dijo combatir está en aumento y encubre a miembros de su familia y amigos cercanos, así como a colaboradores que le son fieles, pero no éticos, le ha dado la espalda a la cultura, a la educación y a la salud de los mexicanos, les ha negado apoyo a madres trabajadoras, ha cancelado los proyectos de energías limpias, el endeudamiento se ha duplicado en lo que va de su sexenio, se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado el precio de la gasolina, la inflación está ya en dos dígitos, la migración está descontrolada, el narcotráfico y la trata ha sentado sus reales en México y no hay quien combata estos crímenes, en fin, tenemos un Gobierno por demás fallido.

Por ello la importancia de la defensa del INE para garantizar las elecciones futuras. El “Plan B” del Presidente no es lo que dice en sus mañaneras, lo que expresa va orientado a un público carente de información y cultura.

Ha tenido el descaro de decir que prefiere a los pobres, y ya vemos claro que no es para sacarlos de la pobreza, sino para hundirlos en ella ya que son su “pueblo bueno y fiel”, en tanto que los que estamos en la lucha trabajando somos los “aspiracionistas” que nos olvidamos de dónde venimos.

Según el Presidente, los que nos reunimos este 26 de febrero somos los “delincuentes de cuello blanco” -la élite- ¡con qué cinismo manifiesta que debemos aumentar nuestra capacidad de movilización, pues no le llegamos al poder que tiene su partido! Con el presupuesto que tiene, no dudamos que nos rebase, pero ello no quiere decir que los mexicanos tengamos los ojos cerrados.

Nos espera larga lucha, lo sabemos y estamos dispuestos a hacer lo necesario, cada día somos más.