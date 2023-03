Las luchas y reivindicaciones para la mujer realizadas en las marchas de este 8 de marzo dejaron mucho que desear, y más aún que limpiar; no se escucharon precisamente propuestas que pudieran llegar a puerto seguro para ayudar a la mujer, en su lugar se vio una “masa” enardecida dispuesta a arrasar con lo que estuviera a su paso, en una violencia inusitada que al parecer estará in crescendo si no se pone un freno a tiempo.

No todos los grupos feministas son iguales, hay unos que efectivamente trabajan en pro de las mujeres presentando políticas públicas o iniciativas de ley que realmente mejoren sus condiciones, o bien tratando que mejoren su economía o formándolas a través de cursos y talleres para que accedan a mejores oportunidades, o acompañándolas en situaciones particulares y estas propuestas no necesitan de marchas sino de acciones concretas.

Sin embargo, el grupo de mujeres que salieron a destrozar la propiedad privada, rompiendo cristales, incluso prendiendo fuego y llenando de pintas a monumentos históricos, palacio de gobierno, catedral, comercios, etc. No son precisamente las que están proponiendo soluciones, sino que han hecho de este día un día de destrozos con impunidad, ya que las autoridades hasta el momento no se han resuelto a imponerles el peso de la ley.

Por lo menos se cometieron 3 delitos tipificados en el código penal estatal, el artículo 165 trata los delitos cometidos en pandilla, el artículo 350 los daños en propiedad privada y el artículo 358 sobre las lesiones, si los revisamos con atención veremos que hay materia para levantar querellas contra quienes resulten responsables.

La pregunta que nos hacemos es ¿por qué la autoridad ha sido tan tibia en castigar la comisión de estos delitos?

Es una incongruencia de estos grupos querer combatir la violencia con violencia, es cómo si quisieran apagar el fuego con gasolina; simplemente así no se pueden establecer las bases para un diálogo con las autoridades que rinda frutos.

Las feministas en cuestión creen tener la voz de todas las mujeres y francamente a muchas no nos representan de ninguna forma.

En nuestro estado mucho se ha avanzado en la protección de las mujeres con leyes que permiten un acceso a una vida libre de violencia, con la protección de la vida desde la gestación, se cuenta con leyes que protegen contra la violencia obstétrica, contamos con la ley contra la violencia vicaria, se ha tipificado el feminicidio, así como diversos delitos de índole sexual y se han recrudecido las penas para estos ofensores, se ha protegido en la ley a las mujeres contra la violencia laboral o política, se cuenta con la ley 3 de 3, etc. En materia de leyes se ha avanzado mucho, seguro hace falta más, pero ello no se va a realizar si las cosas no se piden por las vías correctas.

La violencia en las calles ejercida por mujeres no es lo que va a proteger a las mujeres de la violencia, nos importan todas, no queremos que nos falte ninguna ciertamente, y no son los muros o las paredes lo que nos preocupa por encima de una vida humana, que no se equivoquen, el respeto que piden tiene que empezar por respetar al otro, a su propiedad, a su intimidad, a su integridad, a su dignidad, a todo lo que representa el ser y poseer del otro.

Estas marchas del desenfreno han sido el pretexto de muchas que encapuchadas han manchado la causa de otras; la ira y la impotencia ante las injusticias que se hayan cometido en contra de algunas no justifica estos actos, y menos en Yucatán en dónde los índices no tienen comparación con los de otras entidades. Mejor sigamos trabajando por mejorar nuestras leyes y que se apliquen, por educar a nuestros hijos y porque prevalezca el estado de derecho.