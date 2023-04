La semana pasada comentamos en una primera entrega el tema del borrado de las mujeres, que se refiere básicamente a la oposición de sustituir la categoría de sexo por la de identidad de género que está discriminando a mujeres y niñas en diversos ámbitos.

Esto ha dado como resultado que la definición de mujer se convierta en algo subjetivo, y para muestra el documental de Matt Walsh “What is a woman” (¿Qué es una mujer?).

Si aceptáramos que mujer es aquella que se autopercibe como tal y ya, estaríamos propiciando el borrado de las mujeres, pero todavía más, confundiendo a la infancia validando que se puede nacer en un cuerpo equivocado, afectando el análisis objetivo de una realidad en la estadística, provocando nefastas consecuencias en las leyes.

Se estaría atentando contra la libertad de expresión de aquellos que con lógica y razonamiento definen a una mujer como aquella que pertenece al sexo femenino con cromosomas xx. Se estarían también violando los espacios seguros de las mujeres si cualquier varón con su simple dicho de ser mujer accede a estos sitios, y esto sólo por mencionar algunos rubros.

La disforia de género es una condición que puede ser tratada; está incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Estadunidense de Psiquiatría y se define como la angustia que sufre la persona que no está identificada con su sexo masculino o femenino. Hay mucha evidencia para no tomar a la ligera el que una persona que no se siente a gusto con su sexo le ofrezcan como una panacea “" cambiarlo” porque sabemos que esto es científicamente imposible.

Suecia, que fue el país pionero en estos tratamientos, hoy ha declarado la prohibición de los mismos en menores de edad, advirtiendo de un incremento del 1,500% con respecto al 2008 de casos de disforia de género en un rango de edad de 13 a 17 años, que ya más parece un fenómeno social que está contagiando a los chicos.

Por su parte, Jamie Reed, gestora de casos de la Universidad de Washington, en el Hospital Infantil de San Luis, renunció por no estar de acuerdo con lo que el centro está haciendo con los menores con disforia, quienes pretenden “afimar” a los pacientes recetando bloqueadores de la pubertad, medicamentos hormonales y extirpando partes sanas de sus cuerpos, denuncia que estas intervenciones causan daños físicos y psicológicos permanentes.

Hay otras voces que están denunciando estas atrocidades. En España, un destacado psiquiatra, Celso Arango, coincide en que el aumento desmedido obedece a una ideologización del asunto, que cuenta con legisladores proclives a esta causa.

Sobran casos de personas arrepentidas por haber sido tratadas para hacer una transición, más aún cuando la hicieron siendo menores de edad.

La industria médica que está detrás ha abusado convirtiéndolos en pacientes cautivos, lo cual además les genera una muy redituable ganancia.

Insistimos en que hombres y mujeres no somos iguales, sí en dignidad, pero diferentes y a la vez complementarios, por lo que los espacios de cada sexo deben de ser respetados.

Lo que una persona con disforia sufre merece toda nuestra atención y simpatía, por ello lamentamos que sean víctimas del engaño de médicos sin escrúpulos.