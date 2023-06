Hoy, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) discutirá el amparo en revisión 216/2022 relativo a los símbolos religiosos en el espacio público.

El proyecto que presentará el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá pretende establecer que en los espacios públicos quede la prohibición de colocar símbolos de tipo religioso, en concreto de origen cristiano, toda vez que una persona se amparó porque considera que la representación del nacimiento de Jesús colocado en el Ayuntamiento de Chocholá tiene la intención de adoctrinarlo, en virtud de que no profesa la fe católica y además argumenta el indebido uso de los recursos públicos para favorecer a una determinada religión.

Parece que el ministro ponente va en la misma dirección que el demandante; sin embargo, conviene hacer algunas precisiones.

Lo primero que debemos comentar es que las figuras que aluden al nacimiento de Jesús son parte de los símbolos y tradiciones culturales que merecen protección jurídica, no son exclusivas del catolicismo, especialmente porque contribuyen a la riqueza e identidad de la nación, que sin duda han experimentado un sincretismo con las tradiciones de los pueblos originarios, en este caso, de los mayas que habitan en Yucatán.

Llama la atención también que el ministro Alcántara no haya incorporado en su proyecto la importancia que tiene consultar a los pueblos y comunidades indígenas que puedan verse afectados por un acto legislativo, ya que la omisión de esta práctica produciría su invalidez.

Esta afirmación la tomamos de la Acción de Inconstitucionalidad 00151/2017-00 en el que la ministra Norma Lucía Piña (actual presidenta de la SCJN) fue ponente y que fue aprobada por el pleno, y en la Acción de Inconstitucionalidad 109/202 donde también ella fue ponente, y que en el apartado cuarto expone una precisión que compete a la situación de los pueblos y comunidades indígenas, en concreto de Yucatán, y del derecho a su identidad cultural; un asunto crucial que el ministro ponente de este amparo en comento ha ignorado.

El tema del uso de los recursos públicos pareciera una broma, baste ver el nacimiento que se puso en los bajos del Ayuntamiento de Chocholá -es el mismo desde 2015- y no tiene adornos ostentosos ni nada por el estilo, no es real que hubo un gasto excesivo. Además, podemos decir que los tidas presupuestales para temas de cultura popular y que son aprobadas por el cabildo, donde, dicho sea de paso, están representadas las fuerzas políticas de la localidad, de modo que estuvieron de acuerdo.

Por otro lado, según los últimos datos del Inegi, más de 100 millones de mexicanos considera que la Navidad es motivo de unidad y alegría, no se excluye a nadie, es una celebración que identifica, una cultura de más de cinco siglos en la región y no es per se un acto de culto, ni siquiera podemos decir que adoctrina, se trata de una expresión espontánea de piedad popular; creyentes y no creyentes compran adornos y artesanías que evocan el nacimiento de Jesús. En Yucatán, por ejemplo, podemos ver al niño Jesús durmiendo en una hamaca entre pavos y cerditos.

Los espacios públicos, si bien son gestionados por las autoridades, son del pueblo y en algunas comunidades quizá el único lugar en donde las familias se pueden recrear, sea la Navidad, el Hanal Pixán o el Carnaval.

Confiamos en que la Suprema Corte de Justicia hará su labor y protegerá dos bienes que tutela nuestra Constitución: la libertad religiosa y la identidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas.