La semana pasada en Mérida, el accidente fatal de Íker, un menor de 7 años oriundo de Chiapas, movilizó a los ciudadanos para levantar la voz por tantos niños que son explotados en las calles -mendigando, haciendo malabares o vendiendo dulces- mientras se exponen en medio del tráfico de los vehículos no sólo a accidentes, también a las altas temperaturas, así como a la tortura que recibirán de no conseguir los fondos que sus explotadores les demandan.

En muchos cruceros de la ciudad, sobre todo en el norte, vemos a muchos niños solos, también a madres jóvenes con bebés en brazos, o mejor dicho, en la espalda, con carteles donde leemos que vienen de Chiapas y que piden una ayuda monetaria; carteles que, casi podemos decir, son hechos por la misma persona, pues la letra es la misma.

Las veces que el semáforo nos ha dado la oportunidad, tratamos de entablar una conversación con ellos, pero se vuelven esquivos, no responden a las mínimas preguntas sobre ¿dónde viven?, ¿cómo llegaron a Mérida?, ¿quién les trajo a este crucero? o ¿cómo te llamas? Se alejan y nos dejan con la palabra en la boca; si tenemos suerte nos dicen su nombre sin apellido y que no entienden el español, para dar por terminada la charla; les invitamos algo de comer y a veces aceptan.

Cuando de las madres jóvenes se trata, les hemos ofrecido trabajo, invitándolas a no permanecer en la calle con sus bebés de meses y bajo el Sol, ya que se podrían deshidratar muy rápido y enfermar; pero no siempre están dispuestas a escuchar, no quieren responder a ninguna de las preguntas antes planteadas y también dicen que no hablan bien español y que no nos entienden.

El miedo se les ve reflejado en el rostro, no hay que ser muy vivos para darse cuenta que, ante las graves necesidades materiales que tienen, padecen un flagelo todavía más grande: alguien los está explotando, a ellas y a sus hijos, ¿se tratará únicamente de explotación laboral o también sufrirán explotación sexual?, no son capaces de revelar quién o quienes están detrás de este delito.

Hacemos un llamado enérgico y respetuoso a nuestras autoridades, no puede ser que este problema no tenga solución; desde hace mucho se ha estado denunciando y tan sólo desaparecen de las calles unos días para después de algunas semanas volver a aparecer.

En la vía pública, entre otras cosas, está prohibido realizar actos de malabarismo y otras suertes que pongan en riesgo a quienes los realizan, así como pedir ayuda económica, ofrecer a los vehículos mercancías o servicios y repartir propaganda sin contar con permisos.

La esclavitud a la que someten a los niños para ser explotados es un crimen mayúsculo que duele, indigna y nos rebasa en todos los sentidos; cada 23 minutos un menor de edad es separado de su hogar en México para ser comercializado y explotado sexualmente, esto se traduce en que cada día desaparecen 57 pequeños, más de 21 mil niños cada año.

Íker estaba acompañado de otros tres niños, no hay ningún tutor que haya dado la cara por ellos; el pequeño cuerpo de Íker no ha sido reclamado, ¿queremos más pistas para constatar que se trata de explotación infantil?

Ante esta terrible realidad no podemos quedarnos cruzados de brazos, algo tenemos que hacer desde nuestras distintas trincheras para erradicar este flagelo que afecta no sólo a los niños en primera persona, sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto.