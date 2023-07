Han transcurrido unas semanas desde el fallecimiento del pequeño Iker y ¿qué ha pasado desde entonces? La sociedad civil reaccionó ante los hechos, las autoridades también, pero falta mucho por hacer.

La persona que estuvo en el lugar de los hechos y les dio contención a los pequeños que acompañaban a Iker convocó a una manifestación pública en el mismo sitio; acudimos muchos ciudadanos preocupados por esta problemática. El tema de los niños y las mujeres provenientes de Chiapas que deambulan por las calles del centro o cruceros, ofreciendo algunos productos o pidiendo caridad no era nuevo, ya se había denunciado a distintas autoridades que tienen que ver con el asunto; sin embargo, la respuesta casi siempre es la misma: lo están atendiendo o se sale de su ámbito de autoridad.

Tras la manifestación se convocó a las organizaciones de la sociedad civil a firmar un oficio dirigido al Gobernador y al Presidente Municipal, en donde se hiciera patente la preocupación de la ciudadanía y al mismo tiempo se pidieran acciones que coadyuven a erradicar este flagelo de la sociedad. En poco tiempo respondieron alrededor de 40 y fueron entregados los exhortos el 16 de junio.

El día 20 de junio se realizó una rueda de prensa para informar a la sociedad de estas peticiones y dio lugar el inicio de una campaña de firmas a petición de personas conmovidas por el suceso, quienes a título personal querían patentar su solicitud a las autoridades. Ya llevan más de dos mil desde distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades, por su parte, han realizado redadas, localizado y enviado a su Estado a más de una veintena de menores y adolescentes, capturado a un hombre acusado de trata de personas en Chiapas y prófugo en Yucatán; sin embargo, esto no ha sido suficiente, falta el trabajo articulado de todas las instancias de Gobierno y que el Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) haga lo que le toca, que es nada menos que garantizar el cumplimiento, protección y ejercicio de los derechos de los NNA a través de la coordinación entre los órganos de la administración pública estatal y demás poderes del Estado, es decir, es el ente de Gobierno que tendría que articularse con la Procuraduría de los NNA, la Codhey, la SSY, la SSP, la FGE y demás para tomar acciones que permitan terminar con la explotación de menores.

Sabemos que la sociedad civil somos un motor que impulsa las políticas públicas, pero ciertamente tenemos muchas limitaciones, y luchar contra la trata en cualquiera de sus múltiples caras (explotación laboral, sexual, etc.) es como ser unos David contra Goliat; no obstante, siempre hay algo que se puede hacer desde nuestras trincheras, y lo primero es estar atentos a los niños de nuestro entorno: ¿están acompañados o solos?, ¿algún adulto con ellos?, ¿qué dinámica observamos en esa relación?, ¿el niño se muestra físicamente bien?, ¿presenta algún síntoma que llame nuestra atención (tristeza, miedo, enojo, etc.)? Si notamos algo extraño, llamar al 089 y denunciar.

Otra recomendación que proviene del Gobierno del Estado es no dar dinero a qui0enes nos piden en la calle; en redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública nos pide a toda la comunidad “que nuestra bondad no sea parte del problema”, esta es una acción sencilla, pero muy eficaz, implementémosla desde ya, no fomentemos la explotación infantil dando dinero a los niños en la calle, comida sí, y estar alertas, estos dos pequeños granos de arena están al alcance de todos.