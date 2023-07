Al transitar por la ciudad, o mejor dicho, por todas las ciudades del país, nos encontramos por cualquier parte espectaculares, mantas o bardas pintadas con una promoción abierta a las figuras de personajes que tienen el objetivo de presidir México; vemos que dicen “#Si es Claudia”, “#Marcelo sí” o “#Adán va”. Ellos dicen que para nada puede ser considerado un acto anticipado de campaña según la ley electoral.

Estos actos, sin duda, para los ciudadanos sí representan actos anticipados de campaña, porque sabemos cuál es la intención. Resulta muy molesto encontramos con las fotos de varios políticos que, efectivamente, no nos están pidiendo el voto, pero “al buen entendedor, pocas palabras”.

A ello le apuestan los partidos, en especial quienes ahora ostentan el poder (y los recursos) porque saben que pueden “violar la ley legalmente”; es decir, legalmente no están haciendo actos anticipados de campaña, pues para configurar este delito tendrían que poner en el contenido alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ninguna ambigüedad llame al voto a favor o en contra de alguna candidatura o partido.

Además, como aún no inicia el proceso electoral federal, no estamos en tiempo ni de precampaña ni de campaña, con lo cual no están enmarcados en los tiempos en los que se configuraría el delito, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), lo cual pone en jaque el trabajo de los árbitros, como son la Comisión de Quejas del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes tienen que dirimir si hubo o no ventaja indebida, si ha sido dirigido a militantes, si hay llamamiento al voto, si está en los tiempos, etc.

Quienes están en el poder se burlan de la ciudadanía, aprovechan la ventaja que tienen sobre los demás para hacer proselitismo bien disfrazado, saben que tienen las de ganar y no les preocupan para nada las sanciones de las que puedan ser objeto; incluso, desde el partido morenista su coordinador en el Senado ha hecho señalamientos de que estos actos son anticipados de campaña (en el INE Morena acumula 300 quejas y el Frente Amplio unas 60).

La ciudadanía, que antes hemos salido a defender la autonomía del INE, queremos, por consiguiente, que sea un árbitro imparcial y que de verdad realice su trabajo. Las artimañas legales deben ser corregidas, y si ello significa tener que modificar la LGIPE debemos impulsarla, porque estamos ante un escenario atípico y se tendrá que reformar la ley para ser más explícitos y que contenga las prácticas que ahora se realizan, algo como: “los aspirantes a cualquier puesto de elección popular en el siguiente proceso electoral no deberán hacer uso de su imagen para promoción personal, de lo contrario quedarán descalificados”.

Una cosa es promocionar o dar a conocer lo que la institución a su cargo realiza, y otra, hacerlo en lo personal.

Subyacen otras preguntas, ¿de dónde salen los recursos para semejante marketing?, ¿los declaran?, ¿en calidad de qué nos están apabullando?

Demasiados problemas hay que resolver en el país como para que estén desviando la atención con estas prácticas.

Aplaudimos a la sociedad civil organizada de diferentes estados de la República que están “clausurando” de forma simbólica las bardas pintadas, como una expresión de que estamos cansados de los abusos de poder.