Lo que está ocurriendo en nuestro país con respecto al contenido de los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana es grave: atenta contra la niñez, su identidad y su desarrollo de acuerdo a cada etapa que le toca vivir de forma progresiva y conforme a su madurez; atenta también contra el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y valores y también atenta contra el derecho a la educación de los ciudadanos mexicanos que dejarán de tener competencias en las distintas disciplinas científicas necesarias para continuar sus estudios profesionales y de posgrado.

En su lugar, la educación que debe proveer el Estado a los individuos de acuerdo con el artículo 3º de la Constitución mexicana será sustituida por ideologías en diversos campos, más parecido a un adoctrinamiento como se ha hecho en otros países, que dicho sea de paso, son comunistas. (Baste ver quiénes son los autores de los cambios en los contenidos que cuentan con la protección del Presidente.

Al eliminar de los libros contenido científico valioso, el educando deja de aprender razonamientos necesarios para la toma de decisiones, para la comprensión posterior de operaciones lógicas que las materias nos dan, para desarrollar y cultivar la memoria, la imaginación, la creatividad, la lectura y demás disciplinas; cuestiones que quizá no se comprenden cuando se es pequeño, pero que durante el desarrollo tienen un alto impacto para descubrir la carrera que queremos estudiar, encontrar nuestras habilidades y explotar nuestro potencial para poder ser agentes de cambio en nuestra sociedad, para ser emprendedores, para soñar con un mejor país y tener las herramientas necesarias para conseguirlo.

Lastimosamente nos topamos con un problema que nadie vislumbró en 2018 cuando el presidente López asumió el poder, su narrativa de primero los pobres ahora se entiende mejor, pues a los pobres los quiere pobres para siempre, no quiere que salgan de esa condición, así lo demuestran sus acciones y sus dichos como cuando dijo que las personas más pobres y sin educación son las que votaron por él, y en cambio los mexicanos que con sudor, esfuerzo y lágrimas han salido adelante no servimos a su 4T, nos ha etiquetado de aspiracionistas, clasemedieros, clasistas y una serie de adjetivos que nos insultan y nos quitan cualquier mérito a la superación.

De todos es sabido que las personas con una educación de calidad se superan, la OCDE constantemente lo refiere en sus análisis, pero no, el señor López nos está demostrando con esta estrategia de su pésima Nueva Escuela Mexicana que no quiere que salgan adelante, quiere súbditos adoctrinados, incapaces de pensar y tomar decisiones porque ello pondría en riesgo su cuarta transformación; les ha declarado la guerra a los empresarios tachándolos de neoliberales, corruptos, etc., y parece olvidar que este país no podría sostenerse sin que esos empresarios arriesguen su capital para fomentar fuentes de empleo, para que seamos un punto de referencia y competitividad en el mundo, para que con el dinamismo industrial, comercial, turístico, educativo, hospitalario, agropecuario y un largo etcétera de actividades no sólo se sigan generando empleos y tener una economía estable, sino también para que puedan disponer de nuestro dinero a través de las cargas impositivas del SAT, que cada vez se hacen más onerosas y que con ellas capten recursos millonarios para pagar el presupuesto que sostiene uno de los aparatos gubernamentales más caro del mundo y menos efectivo.

Nos sumamos a las voces -muchísimas- que recriminan este atentado vía educación porque con los niños no se juega, son nuestro futuro y merecen lo mejor. ¡Fuera la ideología y el adoctrinamiento.