Para prevenir la trata de niños, “tus hijos son mis hijos”

La máxima japonesa “tus hijos, son mis hijos” es un principio que abona a la protección de los menores de edad, pero sobre todo al abuso y explotación sexual infantil, ya que, según la OIT, se estima que en el mundo 40 millones de personas son esclavas del delito de trata, y de ellas un 25% son niños, niñas y adolescentes.

Según el informe Global Slavery Index 2017, en Latinoamérica y especialmente en nuestro país, tres de cada 10 víctimas son niños y los crímenes contra ellos siguen in crescendo.

Para México la situación es aún peor, porque deshonrosamente ocupamos el primer lugar en la producción de pornografía infantil; nuestro país se ha constituido como el paraíso de los depredadores de pequeños, ya que en por lo menos cuatro ciudades aparecemos en el ranking de los diez primeros, liderando la lista Tijuana, ocupando Acapulco el tercer sitio, Cancún el cuarto y Puerto Vallarta el sexto.

Son tan “jugosas” las ganancias que deja este crimen, que se estima ascienden a unos 150 billones de dólares anuales, sólo detrás del estimado por tráfico y comercialización de fentanilo.

En noviembre pasado se celebró en la Ciudad de México la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) contando con la presencia de grandes expositores, entre ellos Rosy Orozco y Tim Ballard, ambos una especie de héroes en lo que respecta al rescate de menores víctimas de trata y explotación sexual, que expusieron lo grave que es este problema que atañe a todo el mundo, pero que en lo particular tiene mucho que ver con los Estados Unidos y México; en sus participaciones dejaron saber que la oferta de niños está en México y la demanda, en el país del norte principalmente.

El Proyecto Freedom del Movimiento Viva México contempla acciones con los diferentes estados de la República, ya que el compromiso para acabar con este tipo de violencia pasa forzosamente por los diferentes niveles de Gobierno, por prestadores de servicios orientados al turismo y por la sociedad en su conjunto.

Este movimiento ha estado trabajando muy fuerte para obtener información fidedigna, y el papel de la sociedad es fundamental.

Este crimen es perpetrado por personas con alto poder adquisitivo, que sin escrúpulos miran a la niñez como un producto, violan no sólo su cuerpo, sino también su integridad, su dignidad, su ser mismo en todas las dimensiones.

Que esto exista habla de una descomposición social y moral de gran escala, que existan agencias especializadas que organizan estos “servicios” sólo revela cuán mal estamos.

Esta trágica realidad podemos “tocarla” viendo la película “Sonido de Libertad”, de Eduardo Verástegui y Alejandro Monteverde, que se ha estrenado con éxito en toda América y que ya está en cartelera. Basada en hechos reales narra justamente la historia de Tim Ballard, un ex agente de la Policía en Estados Unidos que decide ir más allá en la lucha por la infancia no sólo de su país sino del mundo, ya no sóo ir tras los depredadores de niños, sino también ir por el rescate de los pequeños en donde quiera que estén.

La invitación queda abierta para todos, si nos preocupan los niños, que también nos ocupen, los tuyos y los míos, por lo cual adoptar el “tus hijos son mis hijos” ya que pone el cimiento en la prevención de la violencia.