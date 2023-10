Apropósito del inicio del mes de octubre, recordamos una película muy interesante que aborda el tema de la protección de la vida: “October Baby” (Bebé de octubre). El tema adquiere relevancia, toda vez que hace apenas una semana algunas feministas reclamaban al Estado que el aborto se legalice en el país.

La película está basada en hechos reales y narra el drama de una joven que a los 19 años de edad se entera que fue adoptada tras sobrevivir a un aborto fallido a las 24 semanas de gestación, y posteriormente nos muestra el duro camino que emprende hasta perdonar a su madre biológica.

La historia de Hannah nos conmueve y mucho... demuestra la importancia de la vida intrauterina, evidencia lo que la ciencia ha demostrado, y es que nuestra historia, la de cada uno, inicia en la fecundación y los meses de gestación, el alumbramiento y el desarrollo posterior nos van definiendo a nivel emocional y físico; tan es así que es posible que una persona tenga memoria de lo que ocurrió durante su gestación, aunque no sea consciente de ello.

Si bien su madre biológica por alguna razón no la quiso ¡un bebé siempre es deseado! Ella fue el milagro que esperaban Jacob y Grace para formar su familia, y como estos padres hay muchas parejas esperando una oportunidad de adopción para formar la suya.

El sí que los padres adoptivos dan, no los hace diferentes de los padres biológicos, por ello, qué importante es trabajar por una sociedad que evite juzgar a las madres que dan en adopción a sus hijos y en vez de ello hacer conciencia en los hijos para que valoren la castidad como el medio más eficaz para evitarse conflictos.

La sociedad moderna intenta vendernos como solución el aborto ante el problema del embarazo inesperado y exacerba el término “derecho sexual y reproductivo” para empoderar a una juventud inmadura que no sabe qué hacer con la libertad cuando no va acompañada de la formación de la voluntad. Tendrían que conocer las historias de quienes han abortado para saber que es el inicio de los problemas y no la solución que buscaban.

El aborto no solamente constituye un crimen contra una vida (la del bebé), sino contra dos vidas, la del bebé y su madre. El trauma que supone para una mujer “deshacerse” de su propio bebé es de tal magnitud que no existen mujeres que anden por ahí contando a todo el mundo lo que han hecho, por el contrario, se calla, es demasiado doloroso como para presumirlo y difícilmente consiguen olvidarlo.

Sin embargo, hay un valor intrínseco en la madre que optó por dar vida, aunque se haya apartado físicamente de su hijo, le está dando la oportunidad de crecer en el amor en el seno de una familia que lo anhela, lo espera, lo ama. La mayoría de las mujeres que abortan lo hacen porque son víctimas de sus circunstancias.

Lo primero que hemos de decir de la película es que, sin duda, es un homenaje a la vida y a los valores que sostienen al ser humano, por eso invitamos a verla en familia.

Cuando formamos a los hijos sin temor y sostenidos en la fe, les estamos dando un blindaje espiritual muy especial, cuando nuestros hijos conocen el valor que tienen acorde a su dignidad de sujetos de amor, la castidad es posible y el valor del perdón se presenta con su incalculable poder de liberación.

“Bebé de octubre”, no nos expone a unos padres perfectos, sino retrata a los padres que somos: nos equivocamos muchas veces, tenemos miedo de perder a quienes amamos, nos falla la comunicación con los nuestros, pero sin duda amamos profundamente y queremos proteger a nuestra familia.