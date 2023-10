Hemos visto cómo la sociedad ha sido afectada por diversos fenómenos que perturban no sólo a un sector de la población, sino que están presentes en forma global.

Tal es el caso de la violencia en las aulas, el crecimiento de la delincuencia juvenil, la falta de disciplina, las adicciones al juego, al alcohol, drogas y pornografía; así como hacer del cuerpo humano una mercancía que se pueda vender, comprar, usar o tirar como si fuera objeto de placer.

¿Culpables? Podríamos encontrar muchos, pues se están dando las condiciones idóneas para que se desarrolle toda esta problemática. Por un lado tenemos lo que se propaga en los medios de comunicación, la ausencia de padres en casa y el exceso de permisividad; y por otro, la crisis económica y el desempleo, baja escolaridad, así como los excesos de las familias acomodadas.

Al final, no se trata de buscar culpables, pues todo ello tiene su origen en un mismo lugar: la casa.

Ha quedado más que demostrado que en los hogares en donde se enseñan límites los hijos aprenden lo que es bueno y malo para ellos.

Padres: ¡Necesitamos saber decir NO!, decir no a los hijos puede ser muy saludable, pues contrario a lo que se cree, no necesariamente es falta de tolerancia o enemigo de la permisividad.

La negativa, bien utilizada es elemento clave para formar inteligencias claras, voluntades libres y afectividades sanas.

Las actuales generaciones de padres de familia dan la impresión de temer decir no a los hijos, les tiembla la voz cuando tienen que poner un límite y se sienten culpables cuando lo hacen.

Existen límites en todos los campos de la vida. La diferencia entre un niño y un adulto consiste en que el primero desconoce hasta dónde puede llegar en sus deseos, qué le ayuda o hace daño, qué es bueno y qué es malo.

Los límites para el ser humano no son obstáculos para la libertad, sino justamente los cauces para que pueda elegir cada día el bien, la verdad y el amor, pues nos distinguimos de los animales por nuestra inteligencia, voluntad y libertad.

Educar la libertad humana en orden del amor no es otra cosa que enseñar a los hijos que lo más valioso para los padres son ellos y, por tanto, no podríamos querer que algo malo les suceda, queremos su bienestar y su felicidad, y queremos que aprendan a elegir bien.

Tengamos en cuenta que detrás de cada “no” dicho en aras de su formación existirán muchísimos “sí” en su futuro.

Un “no” a actos de egoísmo, supone muchos “sí” a actos de generosidad.

Un “no” a comportamientos sexuales separados del amor verdadero da paso a un “sí” a matrimonios estables y felices.

Un “no” a las cosas “hechas al vapor” es un “sí” a la responsabilidad y al espíritu de lucha.

Un “no” a actos ilegales o inmorales provoca un “sí” en honestidad y congruencia.

Un “no” al descuido de nuestro entorno da un “sí” a la solidaridad y conciencia del cuidado del planeta.

Un “no” al maltrato animal es también un “sí” en respeto y justicia.

Un “no” a la violencia fomenta un “sí” a la paz.