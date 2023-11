“Otis” desenmascara el mal Gobierno

Prácticamente todo el país se encuentra consternado por el desastre natural en Guerrero que afectó diversas comunidades de la costa y entre ellas el muy conocido puerto de Acapulco, que año con año le deja a México una importante derrama económica por el turismo, ya que es uno de los cinco lugares más visitados de la República.

La afectación de “Otis”, el huracán categoría 5 que entró con toda su fuerza devastando todo a su paso, no sólo ha dejado personas sin vida, sino también muchos heridos y desaparecidos. La mayoría de las personas han perdido todas sus pertenencias, incluso el techo que los cobijaba, y en estos momentos se sienten muy indefensos, ya que, sin energía, sin agua, sin alimentos y sin esperanza en la ayuda gubernamental, no saben cómo enfrentarán esta difícil situación. Antes se contaba con el fondo para desastres naturales (Fonden), pero el Gobierno de la Cuarta Transformación lo desapareció para darle a los recursos otro uso.

Por los testimonios que se han hecho virales por las redes sociales, muchos pobladores de esas comunidades se han quejado de que nadie les aviso de este huracán, que no se tomaron las alertas necesarias, que no se informó sobre los refugios que se habilitarían para la población vulnerable; simplemente fue algo que los tomó por sorpresa durante la madrugada.

El presidente López no demostró empatía, salió a cámara en su mañanera para justificar que las comunicaciones se habían roto, con lo cual el mensaje que estaba dando era “no me enteré, porque nadie me llamó”. Esto es inadmisible, cuando contamos con equipo de punta para evitar que suceda.

¿Si él es comandante supremo de las fuerzas armadas, podemos creer que nadie le avisó del siniestro?, ¿será posible que ningún militar del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional le haya avisado con algún teléfono satelital? Sus argumentos suenan a pretextos, y para variar le sigue echando la culpa a “los conservadores y neoliberales” que difunden con bots noticias falsas porque quieren que “le vaya mal a su Gobierno”. Es inaudita la capacidad que tiene este señor para desviar la atención haciéndose pasar por víctima y no responsabilizarse de lo que como Presidente le toca.

No son bots los que están difundiendo las noticias de que integrantes de la Guardia Nacional o del Ejército están decomisando la ayuda que llevan particulares a Guerrero para ayudar a las víctimas y sus familiares, son los mismos ciudadanos lo que incluso han grabado en video estas evidencias y las han hecho circular por las redes.

Es verdad que el pueblo mexicano siempre ha demostrado su solidaridad en innumerables catástrofes, no será esta la última vez que lo hagamos, pero nos están poniendo más difícil la preciosa tarea de ayudar al prójimo, porque se está perdiendo la confianza en las instituciones y mucho más en el Gobierno Federal.

Es increíble que algunos ciudadanos se hayan tenido que amparar para que ellos mismos puedan repartir ayuda humanitaria sin que medie el Gobierno de la 4T, que en tiempos preelectorales parece que más que ayudar quiere sacar ventaja de la situación desesperada de los habitantes de Guerrero para que piensen que son ellos quienes mandan el apoyo.

Si quieres que tu colaboración sea efectiva, confía en las instituciones que han demostrado su honestidad, como Cáritas o Cruz Roja por mencionar tan sólo dos de ellas. ¡Guerrero nos necesita a todos!