Ante nosotros tenemos un nuevo año, el 2024, que está por iniciar y que podríamos asemejarlo a un viaje que hay que preparar.

Cómo es de esperar, nuestra actitud es lo primero que hay que tomar en cuenta, porque de ello dependerá cómo tomemos lo que viene cada día, en un viaje aún planeado, los imprevistos no se hacen esperar, pero sí podemos prever los distintos escenarios que podríamos encontrar.

¿Qué queremos hacer este 2024? Seguramente hay cosas que nos pueden tomar mucho tiempo y otras que no precisan tanto, así como en los viajes hay largas o cortas trayectorias; también podemos encontrar sitios hermosos y otros que quizá no lo son tanto, de modo que preparémonos para las felices y buenas noticias que nos depara este año, tanto como para las que no lo sean, como alguna enfermedad, accidente o pérdida de un ser querido.

Este año nuevo, seguramente conoceremos personas interesantes, que nos aporten a nuestro crecimiento personal, no desperdiciemos los momentos que nos ofrece la vida para aprender y dejar una huella de cada tiempo vivido.

Es muy factible que iniciemos el año en compañía de amigos y seres queridos, la compañía de la familia sin duda aporta un ingrediente adicional y nos puede dar la sensación de que siempre estarán con nosotros, sin embargo, es ley de vida que, tarde o temprano, unos abandonan el viaje para siempre, por lo que tratemos de procurar durante el año a las personas que queremos, demostrándoles nuestro amor y cariño cada vez que los veamos, y propiciemos los encuentros aún cuando nuestras agendas sean apretadas, una llamada, una visita o un mensaje avivan nuestra presencia, pero el abrazo que podamos dar nos llena el alma.

Este año nuevo puede significar, para unas personas, el encuentro con alguien muy significativo, aquellos que esperan conocer a la pareja que los acompañe en el viaje de la vida, aquellas parejas que esperan conocer a sus hijos o los abuelos que con ansía quieren ver a sus nietos, personas que aparecen en nuestras vidas y las cambian para siempre.

Estemos atentos a las emociones que este viaje puede despertar en nosotros: alegrías, tristezas, enojos, esperas, despedidas, ilusiones o desilusiones, entre otras: para que este año sea inolvidable el secreto radica en la buena relación que finquemos con los demás y en nuestra disposición de dar lo mejor de nosotros mismos ante cualquier situación adversa o favorable que tengamos.

No sabemos en qué momento el viaje se nos acabe; por ello, cada día debe ser vivido como si no contáramos con el siguiente.

Para muchas personas, este año que comienza es de grandes retos, sea en la salud, en lo económico o en cualquier ámbito que se nos vaya presentando, antes de quejarnos, tratemos de ser generosos y solidarios, detengámonos un momento en el camino por si hay que rectificar la ruta, enfocando nuevamente hacia el sitio que queremos llegar.

Este año en particular, a los que vivimos en México nos esperan unos meses de incertidumbre política, pues se definirán a mediados de 2024 las fuerzas políticas que nos gobernarán los siguientes años, para ello tomemos nuestras previsiones, tengamos lista nuestra cartilla de elector y no dejemos a otros nuestra responsabilidad.

Al final, nuestro último viaje lo haremos solos, y lo único que nos llevamos es todo lo bueno que hicimos por lo demás, estemos bien preparados y seamos los mejores compañeros de viaje para los demás. ¡Feliz Año Nuevo!