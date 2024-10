La decadencia de nuestro país no sólo se nota por las cifras nada halagüeñas del crecimiento económico, la inseguridad, el desempleo, el tema de salud, la educación, la delincuencia organizada, entre otros; sino también por sus leyes que cada día parecen más una caricatura porque dejan en la indefensión a los ciudadanos más vulnerables de todos.

El partido Morena y sus legisladores en turno se han propuesto socavar los derechos de los no nacido; con muchas falacias construyen sus narrativas pretendiendo que los oyentes somos ignorantes en el tema, algunos sí los habrá que se creen todo lo que les dicen sin cuestionar los argumentos y sin investigar lo que ya está en la ley.

El movimiento de la pañoleta verde ve sus mejores tiempos con el partido guinda en el poder, presumen que ya son 15 estados los que en nuestra nación tienen el aborto legalizado antes de las 12 semanas, con el eufemismo de la “interrupción legal del embarazo”.

Tan sólo en estos días se suman dos atentados graves contra los bebés por nacer. Una iniciativa en la Ciudad de México de la mano de una diputada del PRI, Tania Larios, y la otra en la Cámara de Diputados, de la mano de la morenista Yuriri Ayala; ambas piden lo mismo: derogar el delito de aborto.

La narrativa que utilizan es de falsa bandera, pues dicen que no quieren ver criminalizadas a las mujeres que optan por abortar; incluso se atreven a decir que las mujeres que tienen un aborto espontáneo son criminalizadas, aquellas que son víctimas de violación, las que ponen en riesgo su vida en caso de seguir adelante con el embarazo, o hasta aquellas que no quieren continuar con la gestación si su bebé tiene alguna malformación congénita.

Todas estas razones se encuentran bien cubiertas en los códigos penales de los diferentes estados: son las exclusiones de responsabilidad en caso de “necesitar” un aborto por las razones antes descritas, a lo que podemos añadir que ninguna de ellas es obligatoria, la mujer que decide continuar con su embarazo, aun en los supuestos antes mencionados, está en su derecho.

¿Por qué entonces mienten? Porque sus verdaderas razones no son las que manifiestan, porque es muy dura la verdad para decirla con todas sus letras, porque colaborar con la agenda mundial de despoblación suena muy cruel y porque abanicar que una madre pueda matar a su hijo en cualquier momento de la gestación es aún más atroz.

Derogar el tipo penal de aborto en el código federal implicaría eliminarlo del catálogo de delitos, con lo cual ya bien podrían llamarle “derecho”, y esto sería inadmisible.

Ya la NOM-046 de facto había “legalizado” el aborto, pues al no tener que demostrar una violación, no tener que demandar al violador, fácilmente una mujer aun cuando no hubiera sido violada podía acogerse a dicha norma, incluso cuando ésta pasara por encima de los derechos de los padres de familia si su hija fuese menor de edad.

Y

a la Suprema Corte de Justicia (SCJN), había dejado “sin dientes” el tipo penal de aborto en el código federal, pues ninguna mujer podría ser criminalizada por haber abortado.

¿Entonces, de qué estamos hablando?, ¿es lícito y ético terminar con la vida de un ser humano sólo porque no se puede defender?, ¿la vida de un ser humano vale más por su edad o desarrollo?

Por supuesto que no, la vida de cualquier ser humano vale tanto como la de uno mismo, y es verdad, no tienen voz, pero sí tienen derechos, y hay que hacerlos valer.