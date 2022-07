No es secreto para nadie los cambios y transformaciones por doquiere; háblese de seguridad, salud, administración, actitudes y comportamientos. Todo lo anterior, vemos que desdibuja otrora cálidos pasajes y construye las nuevas tendencias que desafortunadamente no siempre contemplan al colectivo de forma integral. Lo dictado se abundó en amena charla, destacando el actual terreno fértil que en “charola de plata” nos facilita agitada y estresante vida del día a día. Violencia intrafamiliar, de género, psicológica, verbal y laboral, son las constantes que recuerdan a seres primitivos, donde la viscera e improvisación, vencía a la razón. Al final solo queda rencor y ruptura de la cohesion social.

El tono autoritario y amenazas veladas son herramientas que en el pasado reciente funcionaron con el afán de obtener resultados específicos. El creer que por tener la autoridad se puede ejercer el poder violento y manipulador sobre nuestros hijos o empleados, es sin duda una percepción arcaica que dista mucho de la educación y administración del siglo XXI.

Estamos en el centro de una evolución; la evolución de la conciencia. Este progreso se manifiesta a través del valor creciente que atribuimos al ser humano y en el interés que sentimos por el potencial del individuo. Hemos visto desintegrarse las viejas estructuras de poder a la luz del mayor conocimiento. Ya no consentimos la esclavitud, el abuso contra niños o la agresión física entre semejantes. Estamos cruzando el umbral que va desde un “poder sobre” (dominación), hacia la realidad de un “poder personal” (reciprocidad y creación cooperativa). Aún nos preguntamos del porqué muchos en la edad adulta, adoptan modelos inquisitivos e irracionales.

En la mayoría de los inquisidores modernos existió la desintegración familiar, falta de cariño y/o valores, convirtiéndolos en seres emocionalmente inseguros, con matices que rememoran la bipolaridad.

En fin, lo que sí es una realidad es que aquel formato que pensamos desvanecido, que atomizaba el concepto de ser humano integral, pensante y valioso por el ser mismo y lo reducían a una mercancía cuya etiqueta solo podía tener dos caras: buena o mala, caro o barato (rico o pobre), patrón-empleado, profesionista o analfabeta y así sucesivamente, paulatinamente se va construyendo nuevamente dentro de ese colectivo común.

No hay que olvidar que estos fenómenos sociológicos deben analizarse con seriedad. Estamos formando a través de los hechos a esa generación que dentro de pocos años ocuparán nuestro lugar y no sabremos el daño que les causamos, hasta que sus obras y acciones del futuro hablen por sí solos. Estamos a tiempo de evitar regresar a los otrora modelos. El actual espacio en el cual todos somos iguales y a la vez distintos, no caben títulos nobiliarios, ni ascendencia imperial, solo la humildad para consensuar y construir.