Danza de cifras mata salud (I)

Pico sin tregua por pandemia y el discurso mediático sigue deleznablemente siendo el de “pocos muertos y hospitalizaciones”, sin duda una arista de la actual comunicación sesgada, ante maltrecho sistema de salud (palabra del C. Presidente el 09 julio en su gira por Chiapas). La falta de sensibilidad contrasta con discursos con desgastadas frases como servimos “con calidad y calidez”, pero en realidad sólo vemos falta de insumos, mayor número de pacientes que acuden con síntomas de Covid-19 (con excusa de ayer empezaron) exponeniéndose ellos y, lo que es peor, a los servidores de salud que tienen igual o menos ventajas que los dolientes.

Están habiendo comportamientos clínicos erráticos ante las nuevas variantes BA. 4 y BA. 5, amén del engaño al sistema inmune, dicho sea por investigadores cuya labor es esa, la de dar a conocer lo que al día a día transitamos en cuanto a resultados de los estudios realizados en la población. A esto habrá que sumarle el efecto por las sobrecargas laborales y estrés que de forma paralela desequilibran nuestro sistema de defensas. Al día de hoy los portadores asintomáticos, las pruebas rápidas de dudosa reputación, dan esa falsa sensación de tranquilidad, en conformidad con la poco ética estrategia de estabilidad en la numeralia de caso, impuesta por instancias gubernamentales. Llama la atención que desde hace casi tres semanas oscilan los casos confirmados alrededor de los 600, que hacen dudar de la veracidad y madurez de los responsables de la información. Todo lo anterior me recuerda a famosa obre de Keneally, adaptada al cine como la “Lista de Schindler”.

El discurso mediático es: pónganse cubrebocas en lugares cerrados y en la calle no hay problema, síganse lavando las manos, sana distancia, acudan a su médico ante los menores síntomas y evite automedicarse. No es novedad que el dinero mate salud (empresarios presionan y son los que pagan campañas y dan trabajo al ciudadano), atrayendo nuevamente la obra del australiano. Por otro lado, la población ya se muestra desidiosa y poco apegada a los dicados preventivos; inclusive se molestan si los increpas por no tener cubrebocas u observar las medidas obligatorias preventivas.

Si bien damos el beneficio de la duda y las pruebas resultan negativas, me preguntaría qué tipo de virus son los responsables de estos males respiratorios que por derecho los ciudadanos requieren conocer para mantenernos bien informados. Quiero esperar qué va a pasar cuando tengamos (no falta mucho) para que llegue la viruela del mono. Podrá servir cual cortina de humo para el futuro Centuro (BA.2.75).

Pobre Yucatán, tan rico en empresas y tan pobre en salud, con una minoría susceptible. Les puedo decir qué ronquera, complicaciones cardiovascular tempranas o tardías, lesiones cutáneas, vasculitis, son parte de los síntomas de Covid agudo o tardío y, por cierto, se están volviendo constantes por doquier. (Continuará)