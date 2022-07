Danza de cifras mata salud (y II)

Al parecer, según cifras oficiales, existe una tendencia a la baja de los casos Covid-19, cuyos métodos de obtención siguen siendo poco claras, si consideramos que el número de pruebas PCR, que científicamente son las que nos darían luz cercana a la realidad, son menores (por costo y tiempo de respuesta), a las innumerables de antígeno. Estas últimas, a la luz de los resultados, han mostrado comportamiento errático, encontrando alta variabilidad entre laboratorios, arrojando falsos negativos, inclusive en pacientes altamente sintomáticos, cuya ronquera, tos, expectoración, rinorrea, artralgias, fatigabilidad, alteraciones cardiovasculares y trastornos neurológicos dominan el escenario del cuadro clínico.

Lo que es una realidad, es que el discurso no va a cambiar, la sociedad corresponsable deberá de asumir su máximo compromiso. No es novedad que se mitigue en la narrativa los aspectos de salud y se enaltezcan o ensalcen los alcances económicos a través de infraestructura y puestas en marcha de empresas que paradójicamente en corto y mediano plazo, pondrán en jaque al sistema instalado de seguridad social, toda vez que la institución que utilizan las mismas para la atención de sus empleados es la de tipo tripartita, me refiero al IMSS.

La parte que no se está previendo de forma simétrica es el incremento de la demanda de servicios ante una mayor planta laboral, incremento de migración a nuestro Estado, e inclusive, se planea traer mano de obra centroamericana, toda vez que “que la oferta está superando la demanda en cuanto a capital humano hablamos”. Lo anterior mantendrá en vilo a los centros de atención mientras se logra la construcción de otro hospital de segundo nivel que desde hace años es una necesidad sentida para Yucatán… y hablo de los que se ciñen al tipo tripartita.

Muchas veces se piensa que al crecer económicamente de “ipso facto” se progresa en infraestructura de servicios médicos (hablando de instituciones). El principal capital de una economía y empresa es el humano, que resiente, se enferma y no en pocas ocasiones se le coacciona a regresar a laborar en las condiciones que sean con tal de no incrementar el número de días de incapacidad para la recuperación total, además se crean mecanismos que obligan a determinar (con base en los libritos o cálculo por algoritmo de computador) el bienestar por decreto en determinado tiempo.

Muchos sesgos en salud, verdades a medias, ocultamiento de información que cuando menos el Ejecutivo federal en ese aspecto ha sido totalmente honesto y aceptado su fracaso de forma integral en el México reciente. Es necesario fortalecer la infraestructura, programar alternativas para los próximos 5 años, no es malo detonar el crecimiento en un Estado, pero no podemos hacer caso omiso a los evidentes signos y síntomas de la enfermedad ambiental que está llevando al quebranto de la integridad física y psíquica del ser humano.