Sueño reparador, fuente de salud

Cuántas veces hemos escuchado que a más de una persona le han recriminado con la frase “se durmió en sus laureles “, ignorando en la mayoría de las veces el motivo de la frase. El origen se remonta a cuando a los poetas, emperadores y generales victoriosos se les coronaba con guirnaldas hechas de hojas de laurel.

Cabe recalcar que no todo terminaba con este encumbramiento, sino que había que mantener la gloria alcanzada, toda vez que si posterior al reconocimiento con la corona de laureles el ensalzado se dejaba de esforzar y no seguía trabajando para mejorar, se solía decir que “dormía en sus laureles”. También podríamos encontrar alguna otra frase referencial, de menos antigüedad y que se ha vuelto parte del lenguaje coloquial que reza de la siguiente manera: “le comieron el mandado”. Por lo que muy ad hoc a los tiempos, me preguntaría cuántos profesionistas o emprendedores desafían la gravedad, creyendo que con tal sólo alcanzar la cima es suficiente. ¡Por favor, sin nombres!

Posterior a los breves comentarios, cual marco de referencia, que allende la medicina, quisiera destacar hoy más que nunca la importancia de alcanzar un sueño reparador, y no tan sólo cerrar los ojos durante la noche. El sueño es una necesidad fisiológica indispensable para que el cuerpo obtenga a través de sustancias que libera en la noche, la restitución de tejidos sujetos a esfuerzos y lesiones.

Sin embargo, en el mundo moderno cada vez cuesta más conciliar el sueño. Estos trastornos no distinguen edad, siendo, de hecho, los jóvenes los más afectados.

Ningún especialista define exactamente cuántas horas se deben dormir. “La adecuada cantidad es aquella que nos permita tener un óptimo funcionamiento durante el día”.

La falta de sueño afecta nuestro desempeño y nuestra emocionalidad, pero, especialmente, conlleva a una serie de consecuencias físicas como inflamación subclínica, atero-trombosis, hipertensión arterial, obesidad, diabetes tipo II y fibromialgia, por tan solo citar. Esta falta de sueño se relaciona también con los trastornos de ansiedad generalizada, tan es así, que el consumo de ansiolíticos crece cada día y como consecuencia su dependencia física y/o psíquica.

¿Pero qué nos impide dormir bien? Sin duda los malos hábitos ocupan el primer lugar, seguido del estrés, tabaco, alcohol, bebidas energéticas, comidas con alto contenido calórico y pobres en fibra, falta de ejercicio, equipos electrónicos, cual estimulantes por su luz artificial y los trastornos respiratorios del sueño como la apnea (roncardejar de respirar).

Por todo ello, tomemos en serio nuestra mala calidad del sueño, ya que sus consecuencias se han convertido en un problema de salud pública. Y, en cuanto a las otras áreas de tú vida, siguiendo con nuestra frase inicial, no dejes que tus logros sean opacados, defiéndelos y siéntete orgulloso de lo alcanzado y lucha por mantenerlos.