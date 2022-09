Urgen buenos contenidos (I)

Recientemente, al estar disfrutando cualquier película de una empresa de marca mundial, sin tener que sintonizar los canales convencionales, me llevó de la mano a reflexionar sobre los valores, principios y cualidades que fueron la constante en alguna época no tan reciente. Más de algún amigo lector no me dejará mentir, en cuanto a que los mensajes del largometraje casi siempre destacaban la lucha por obtener algún triunfo, actitud de entrega y servicio al colectivo.

En el mismo orden de ideas, me admiraba cómo el pertenecer a la generación X me ha permitido transitar de la nada al todo, y claro, la comunicación es precisamente uno de esos revolucionarios momentos. Tan sólo baste citar el televisor de bulbos en blanco y negro, con las barras de ajuste una hora antes de iniciar la programación. El teléfono no fue la excepción, se acortaron distancias, existiendo un “bum” en los años 90, lo demás es historia, dando un brinco al celular con multifunciones, canales de cable, tecnología digital segregando hasta atomizar a la analógica.

Prácticamente las noticias, comentarios y programas eran un coto de pocos, con sus limitaciones y consabidos arreglos, pero nunca se imaginaron que existirían las redes sociales, teniendo como pionero al Facebook. Este sitio web, que fue lanzado el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg, permite a cualquier poseedor de un dispositivo, ser vocero, productor, creador o juez sin contrapeso del quehacer en la vida privada y no privada de cualquier ser humano que habite sobre el planeta.

Lo descrito con antelación, atomizó la secrecía y respeto por los demás, independiente de su calidad o preparación para sus comentarios. Sin pensarlo, desapareció la calidad moral en la comunicación, que dicho sea de paso, sólo se gana en los campos de batalla, en buena lid y cuyo vencedor era el más preparado y prudente, cuyos contrapesos al hablar eran los principios y valores que marcaban la época.

Desafortunadamente el libertinaje, bajo la bandera de la “libertad de expresión”, hizo que desaparecieran los modos. La inmediatez con ese afán de transmitir algún suceso, puede hacernos caer en lo grotesco, vulgar y ausente de ética, lo que lacera y ofende al lector, destruyendo los principios básicos de la comunicación, donde debe prevalecer el profesionalismo, veracidad y madurez.

Ese enfermizo afán por intentar ser el primero, es una constante, olvidando que en el actual, turbulento, agitado y atribulado mundo, lo publicado, sin formas ni fondo, con dificultad será recordado y sí será denostado. El me vale o el hay se vá, nos debe preocupar y ocupar.

La comunicación implica responsabilidad, respeto y madurez. Los 15 minutos a expensas de otros son sinónimo de pusilanimidad, cuya factura -que no te quepa la menor duda-, será cobrada en esta vida. ¡Dime cómo escribes y qué publicas y te diré quien eres! (Continuará).