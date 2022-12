Cierre del 2022, trabajando sin cuartel

Estamos en la recta final del año 2022, veo que allende vaivenes y turbulencias, el barco sigue viento en popa. Claro que el camino no ha sido fácil, pero se disfrutan las pequeñas victorias y, también, nos hemos crecido ante los errores que, sin duda, son los que aceleran el proceso de maduración. Así me platicaba un joven director de una empresa, al realizar un recuento decembrino.

Sin duda, los tiempos difíciles son la constante y siempre buscamos las razones o culpables, cuando en realidad tenemos que entender que los escenarios han cambiado. Ya no podemos darnos el lujo del hay se va, no me corresponde o tan simple como evitar asumir nuestra responsabilidad y dejar que el tiempo se encargue de entregar nuestra falta de ética y profesionalismo a quien en el siguiente turno le corresponda continuar la jornada laboral. Se esfuman de forma presta, las otrora “glorias pírricas”, cuando de matar el tiempo se trataba; ahora sí hay que trabajar de Sol a Sol, cuidando no perder lo que tienes, aquilatando el valor de cada “grano de arena”, alcanzado con profesional y maduro esfuerzo.

Lo anterior, lo menciono toda vez que por doquier escuchamos quejas o lamentos sobre las exigencias multiplicadas durante el desempeño que cualquier actividad que, para ganarnos el sustento, desarrollemos. Sí señores, más horas, misma paga, más responsabilidad, más ojos que vigilan y más instancias que de forma honesta, pero no siempre bien guiada, presionan a dar respuesta a quejas. La satisfacción del cliente no es un lujo, se ha convertido en obligación y cuando digo lo anterior, me refiero al colectivo que recibe cualquier servicio, que allende a la prepotencia y supuestas canonjías que exigen algunos, olvidando que en este mundo todos somos iguales, tan humanos, sensibles y propensos al quebranto de la salud.

Lo dictado con antelación cae como anillo al dedo, si de saga cinematográfica habláramos, aun teniendo fresca nuestra columna, que abundaba sobre la creatividad a la baja, cual constante de la desidía mental que nos atrapa la tecnología actual de “boca jarro”. Todavía recuerdo a mi abuelo don Jacinto Herrera Guerrero, a quien vi trabajar hasta su último día de existencia, contando sus 73 años. No había jubilación y no todos tenían seguridad social; murió de un infarto fulminante. El ciclo en lo que se refiere a entregarse hasta el último día retorna y convierte en historia la época de las jubilaciones y pensiones a los cincuenta años. De las Afore, cual pasaje lamentable, ni vale la pena hablar el día de hoy en mi columna.

Los de la generación X entenderán mejor mis reflexiones. Los milenial y centenial marcarán su estilo y son la esperanza de allanar la transición generacional junto a todo lo que ella lleva implícita, sufriendo –cuando menos de forma distinta o a su manera– las presiones del actual cotidiano devenir.

¡Feliz Año 2023 y que con trabajo les acompañe!