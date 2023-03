Mediocridad, oculta en oscuro archivo

Temprano en la mañana, antes de iniciar mis cotidianas labores de servicio, cercano compañero de forma abrupta me hizo un cuestionamiento, que de momento y sin saber el porqué atrajo mis sentidos. Me preguntó de forma directa sobre el número de veces que en mi largo transitar por este mundo me había topado con él o los mediocres, de quienes por su falta de preparación y arrogante actitud amenazan al grupo, empresa u organización. De forma respetuosa le solicite definir “al mediocre”, enfatizándome con rapidez que se refería a aquel que destruye lo que con esfuerzo la mayoría construye.

Evidentemente y sin tapujos, atraje a mi memoria a aquel personaje de poca monta, cuya deficiente trayectoria, “anestesia” con palabras y actitud prepotente al débil mental y con lamentable postura de perdonavidas atropella derechos para luego cobardemente victimizarse, para ser solapado por padrino o protector en adjunto edificio. Solícitamente le dije, muchas veces, lo que groseramente denigra la integridad de un ser humano.

Casi concatenadamente recordé lamentable pasaje que a continuación les describo: “…Rosi, llegó por necesidad a ventanilla de X dependencia y fue recibida con malas caras, regaños y con prudencia escuchó la catarsis del servidor público, evitando emitir reclamo o cometario alguno, ante el temor de no poder ser beneficiada por el servicio que solicitaba, mientras los corifeos chacoteaban”.

Estoy seguro que usted que me está leyendo, más de una vez ha sido víctima de atropello semejante, que lastima y lacera los derechos humanos; ¿de qué sirve hablar de calidad, calidez, sensibilidad, trato humano, respeto a la mujer y mil y un cursos, si no existe el seguimiento, vigilancia y evaluación de los resultados de las enseñanzas que estratégicamente se diseñan para lograr tan anhelada, pero aún lejana mejora integral continua?, ¿estamos atrapados en los tiempos del “hay se va”, “me vale”, total el de arriba me protegerá de mi continuo vejar al semejante? Triste realidad de pírricos logros en cuanto a corregir oscuros archivos, refugio de conspiradores.

Más de una vez he leído por allí que se busca reconocer el trabajo conjunto a favor de la cultura de la calidad que modifique obsoletos esquemas ancestrales, que cambie paradigmas, y al mismo tiempo estimule y reconozca a los trabajadores como actores principales del proceso. Hasta ahora la constante ha sido el fracaso.

Con urgencia se requiere cimentar esa anhelada participación, conjunta y coordinada, de trabajadores y funcionarios. Con ansias esperamos que estos conceptos vertidos, se conviertan en realidad, y que prevalezcan sobre la mediocridad y renazca de entre las cenizas, aquellas imponentes alas de Ícaro. La amenaza y el acoso no tardarán en llegar, y estaremos prestos a comentar detalles, que inicien una nueva etapa de rebelión y que ya baste de acallar los atropellos…