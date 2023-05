No amable lector, no me refiero a algún pasaje cobarde en la vida de pusilánimes, quienes por sí solos no son nada, y en grupo con altanería se convierten en valientes con pírricos triunfos seguidos de corifeos que aúllan, cual efecto psicológico de las masas como analizaría Freud en su momento. Cualquier semejanza con representantes, amigos, colegas o rinconeros(as) de archivo, son pura coincidencia. Hago alusión al artículo extraído del foro llevado cabo por la Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos. Así que, tranquilo Manolín, tu música chirigota está a salvo y tu manceba protegida va necia sin reparo.

¿Pero qué es este fenómeno del odio entre semejantes, que cual bola de nieve crece, incrementando la brecha de otrora cohesión social? Pue se piensa que el odio (y su otra cara el miedo), son dos de las emociones más potentes, más manipulables y de las que más fácilmente entran en espiral viciosa. Tiene el odio un componente básico de aversión, de rechazo, de desprecio incluso, pero posee también una faceta visible de ira que es, cuando ésta se acumula, la que estalla.

No hay emociones negativas. Las hay que generan bienestar o malestar, pero todas tienen (y han tenido) una función evolutiva. Es natural que se sienta aversión y rechazo frente a todo lo que nos amenaza o nos hace daño, o simplemente nos dificulta, y es positivo que este rechazo se traduzca en indignación y rabia frente a personas, grupos o preferiblemente situaciones que nos perjudican. Sin estos sentimientos no nos concebiríamos inducidos a una acción transformadora.

Sin duda este odio te lleva, tal y como ha sucedido más que nunca, a dos caminos posibles claramente diferenciados: por un lado, el complejo de aversión-ira, realimentándose y desembocando en conductas CONTRARIAS A LA ÉTICA Y A LA RACIONALIDAD. Por el otro lado, rechazo-indignación, que induce y potencialmente produce una acción transformadora, ética y racionalmente ajustada (sin visceralidad inútil y grotesca). La ira -como el miedo con el que convive e intercambia-, es la reacción ante una situación o acción que se supone -o percibe- como peligrosa. Así que el complejo aversión-ira entra en espiral y luego de “atocegarse”, conduce a la persona o al grupo a una explosión llamativa, cuyo potencial destructivo deciden ignorar.

Lo que más nos envilece, es que ese odio e indignación, no se dirija contra las verdaderas causas, como el hecho de que muchas personas estén hartas de sus condiciones de vida personal, con trabajos en condiciones infrahumanas o a su juicio denigrantes, que tan sólo las conduce a acudir, cumplir y cobrar cada quincena. Podríamos llamarlo la frustración ante la mercantilización que envuelve la vida (Baschet, 2015, Soler y delgado 2018). ¿Por qué vertimos el odio hacia los falsos culpables?, podría ser la herencia “fascista, la herencia autoritaria o la manipulación, con berrinches y calumnias infundadas...”. (Continuará).