Se extingue la flama, ante mecha corta

Van siete meses de 2023, todos los días al caminar por largos pasillos que llevan a la entrada y/o salida permean grandes contrastes en cuanto a la actitud y quehacer cotidiano de semejantes. En las charlas del día domina el comentario despectivo y derrotista ante los magros resultados, que allende cifras maquilladas o reportes amañados. Ayer me hizo reflexionar el comentario de una compañera, quien destacaba la falta de sensibilidad y actitud pesimista aquí y acullá. Y preguntó, ¿qué elementos obstaculizan el poder alcanzar plenitud en cada acción o tarea del día, ante el domino de fracasos?

No quedando conforme con las interrogantes planteadas, me senté ayer en la noche tratando de encontrar respuestas en el mundo de las letras, sin querer me tope con pasajes de la “Divina Comedia”, cuya fuente de inspiración seguro fueron algunos pecados capitales. Me refiero a la lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y la soberbia.

Pero más allá de criticar o citar nombres de compañeros, superiores, subalternos o personajes de la calle, yo invitaría a cada uno de nosotros a realizar un auto-análisis honesto, a través del recuento de nuestras obras, en el transcurso de las últimas semanas. ¿Cuáles fueron los pecados capitales en los cuales incurriste consiente o inconscientemente? Sobre los daños, no te lamentes, ocúpate por resarcirlos desde hoy, mañana y siempre. ¡Nunca es tarde!

Veamos, por iniciar el recuento. ¿Es acaso la avaricia tu principal talón de Aquiles? Semejante a la lujuria y gula, buscan sin descanso la adquisición de riquezas materiales que nos van llevando a la pobreza de valores y creciente separación de la familia. Nos justificamos refiriendo que para vivir mejor hacemos lo que hacemos: ¡falso!

Si de la pereza hablamos, no sólo haría énfasis en la tristeza de ánimo para hacer las cosas bien y para provecho del colectivo, sino también de lo que nos aparta de las obligaciones espirituales. No menos dañina es la ira, cual sentimiento no ordenado ni controlado de odio y enojo que lleva de la mano al desmembramiento de la cohesión social. La mayoría sucumbimos.

Llegó la socorrida envidia, que cual tsunami arremete con todo. Pecado capital que no se detiene para violentar, atropellar, lastimar y actuar con doble cara, revelando la pusilanimidad del ser humano. Quisiera cerrar con la soberbia o el orgullo por ser el más importante y atractivo, ya que busca enaltecer virtudes, sin reconocer la paja del semejante.

Ahora me pregunto: ¿no serán estos elementos dictados, principales detonantes del creciente inconformismo, más allá de la descomposición económica y social que nuestros gobernantes han construido con afanoso esmero?

No contestes, únicamente te pido que hoy sonrías y disfrutes. Deshazte de los lastres y vuelve a ser niño; enciende nuevamente la esperanza que cimienta el rescate del ser humano, cual obra maestra divina.