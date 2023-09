Todo iba bien esa tarde, hasta que el sobresalto me atrapó, tras enterarme de la pérdida de forma súbita de dos amigos que la vida me había colocado en el camino. Por un lado, un sin igual maestro de la medicina con don de gentes incomparable y, por el otro, un gran compañero de la infancia, cuyos recuerdos son todos gratos. Vi al horizonte que mostraba ese languidecer del accidentado día. Pues bien, a muchos de nosotros ante la sumatoria de años, el Creador nos ha dado la oportunidad de transitar por el otoño de la vida.

Durante décadas vivimos sin reparar en el mañana, nos comportamos cual seres inmortales, donde los consejos y recomendaciones son cosa de viejos. La madurez nos facilita juzgar con mano prudente, sin postura inquisitoria, que contrasta con el comportamiento intransigente e irreflexivo que caracteriza a no pocos mozalbetes impetuosos. El actuar con madurez –más allá de lo esperado- es parte de lo que llamamos plasticidad cerebral. Pertenezco a una generación privilegiada, cuyos cambios sentaron los cimientos del actual momento, bueno o malo, no lo sé, pero los jóvenes moradores se encargarán de apuntalar o reconstruir el basamento.

Cuando echo la mirada atrás, mucho me gustaría borrar de mi perecedero transitar, actitudes que todos en algún momento de la vida de forma inconsciente adoptamos, pero que al hacer un alto reflexivo nos lamentamos. Lo pasajero e irrelevante obnubila nuestro pensamiento, pero recuerda, mientras haya vida, aún tienes la oportunidad de enmendar, por lo que aprovecho a manera de pinceladas darte dos recomendaciones:

Te aconsejo practicar la gratitud, detente un momento para valorar las cosas que has recibido. El tener familia, trabajo, casa, amigos, etc., es una bendición. Estas cosas las damos por sentado, pero tan sólo echar la mirada a tu alrededor podrás percatarte que no muchos las tienen, y eso te hace afortunado y debes dar gracias. Ante lo dictado, deberás practicar la humildad, la prudencia, la paciencia, comprensión y el amor al semejante. Erradica la envidia, intriga, grosería y prepotencia, aprende a perdonar, sé humilde, no seas rencoroso, de lo contrario a la postre te quedarás solo. Lo malo radica en tu ceguera para no corregir el rumbo.

Por otra parte, te recomiendo aprovechar el tiempo, sí, ese elemento maravilloso que no se repone, utilízalo para construir y no para destruir. Aquilata cada minuto y cómo lo distribuyes, evitando descuidar lo básico, como el desearle un buen día al semejante, darle un beso a tu esposa e hijos, realizar la llamada que por pereza pospones a tu tío, madre, abuelo o hermanos. No dejes de construir ilusiones, eso te mantendrá vivo. Multiplica lazos sólidos y date a quienes te rodean, toda vez que si te das, cosecharás y de tus obras se hablará.

El día de hoy me di un tiempo para la reflexión, espero que abonen más elementos y disfruten cada instante de su fugaz vida. Recuerda, nada te llevarás de lo material, sólo las vivencias y buenos recuerdos.