Mañana, 20 de octubre, es el Día Mundial de la Osteoporosis, por lo que llegan a mi memoria recuerdos de un lejano reciente cuando, a manera de sensibilización y abundamiento del conocimiento, tratamos dentro del seno del Colegio Mexicano de Reumatología, Correspondencia Península, el tema que hace alusión al hueso poroso, frágil y quebradizo, cuya actualidad médica y consecuencias sobre la calidad de vida son incuestionables.

El doctor Víctor Mercado, gran pilar de la Ammon, compartió experiencias sobre el origen, datos clínicos, diagnóstico y tratamiento de este flagelo. Es por demás conocido que como consecuencia del aumento de células destructoras, amén del poco ejercicio y baja ingesta de calcio, la enfermedad del “hueso poroso” debilita y puede causar potenciales fracturas de nuestro inigualable y perfecto andamiaje del cuerpo humano.

Cuando nos referimos al debilitamiento, me asaltan una serie de vivencias y recuerdo que este fenómeno no es privativo de los huesos, también podríamos aplicarlo a los valores, principios, cohesión social e instituciones del país en que vivimos. ¿Te son conocidas las frases: “primero yo”; “qué me importa”; “que vean cómo se las arreglan”; “total ya están viejos” o “estos enfermos cuestan mucho”? Sí amable lector, tan sólo dibujan el egoísta y peyorativo actuar de sujetos, con los cuales convivimos a diario.

Cuando de la administración pública hablamos, seguro has escuchado: “los de arriba dieron la orden”; “así lo está dictando nivel central”; o “si no te gusta, nadie te obliga a seguir aquí, hay cola afuera”, tan sólo por citar. El vasallaje, disfrazado de lealtad y obediencia, con el afán de permanecer en un puesto directivo me recuerda al pasaje bíblico que señala: “Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” (Apocalipsis 3:15-19).

México está pasando por una grave crisis humanitaria, donde sus instituciones están debilitadas, atraviesan un momento inédito de desgaste, existe palpable inconsistencia de los otrora colosos, orgullo nacional. Sus cabezas administrativas cual células de osteoporosis, con su ineficiencia y falta de preparación, van erosionando desde sus entrañas y adelgazando la esperanza de los que aún sobreviven a tantas embestidas de los irreverentes. Ese hueso “corroído” se fractura, derrumbando ancestrales bastiones que se construyeron con la vida de quienes creyeron un mejor lugar para sus descendientes.

Hoy es un buen momento para rescatar lo bueno, desechar lo malo, e impedir el inevitable resquebrajamiento. Reparemos con tesón, dedicación y preparación, los desgarros que impiden mejorar de forma integral nuestro servicio al colectivo. Tu participación puede cambiar la historia de esta silente enfermedad médico-administrativa, cuya fractura es evidente. Despierta, participa y actúa, rompiendo la inercia de la actual maltrecha arquitectura corporal y administrativa.