Muchos de nosotros, por no decir que todos, en determinado momento de la vida, hemos resentido alguno de los síntomas típicos de la neurosis: ansiedad, frustración, sentimientos de culpa y miedo. Constantemente usamos el término neurótico(a) para referirnos a aquella persona nerviosa, alterada e hiperventilada (respiración acelerada). En realidad el concepto neurosis va más allá de los síntomas o manifestaciones expresadas.

Hoy, la neurosis se entiende como el trastorno psíquico o alteración mental que no debe su origen a enfermedad orgánica alguna, y cuyos miedos u obsesiones se relacionan más bien con factores conflictivos personales o ambientales que trastocan y llegan a dominar a la persona, provocándole mucha ansiedad y sufrimiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad es el número uno, si de patologías mentales y emocionales hablamos. Desafortunadamente el impacto negativo va más allá de la persona, alcanzando su entorno familiar, las relaciones profesionales, laborales y sociales; y allende sus costos el económico.

Pero ¿por qué caemos en esa neurosis? El estilo de vida en ciudades tan convulsionadas y caóticas lleva a sus moradores a padecer este tipo de enfermedad emocional, los cambios de conducta son los primeros en aparecer, como cuando evadimos la mirada, caminamos más rápido, no prestamos atención, se olvidan las cosas y así sucesivamente. Pero lo dictado no tendría mayor trascendencia si no involucrara al resto de los que nos rodean, o lo que es peor, no menguara la calidad de nuestras relaciones.

Precisamente cuando esos cambios de conducta rebasan a la persona como ente único, es cuando la neurosis debe ser analizada como una enfermedad de carácter social, pues ya no se trata de un pequeño grupo de personas “afectadas”, sino de una comunidad, una ciudad o un país entero sufriendo las consecuencias de tan devastadora enfermedad.

Para entender lo anterior, tomemos como ejemplo el ámbito laboral y mostremos cómo las presiones vividas llevan implícitas repercusiones negativas cual efecto dominó. Las tensiones laborales son matizadas a través del número de horas (extras), la competitividad, las metas establecidas -cada vez más altas-, recortes de personal, falta de insumos óptimos para el desempeño, el trato directo con el recipiendario de un servicio, son tan sólo algunos de esos detonantes que van transformando al individuo, lo van fatigando y desgastando, hasta llevarlo a la pérdida de su estabilidad emocional. La poca concentración y el nerviosismo que sufren los empleados redundan en menor eficiencia y productividad empresarial, caída o merma de ingresos y, a su vez, más presión al interior; se repite el círculo vicioso.

En conclusión, los cambios conductuales, el daño a la estructura familiar, los altibajos a nivel laboral, más el relego social, son rubros que siempre olvidamos cuando hablamos de la neurosis.