Grotesca distonía en armonía

No era cualquier noche, era esa noche en que me deje llevar por la armonía y la profundidad artística de “El lago de los cisnes”, “La bella durmiente” y “El Cascanueces”, entre otras obras del romántico ruso Piotr Ilich Chaikovski. Te embelesa, te transporta, existe engranaje perfecto de acordes, ¿pero imagínense qué sucedería si algunos de los instrumentos se revelaran y no dejase cristalizar la obra maestra?, simplemente deberá ser sustituido de inmediato.

Pues de esta manera trabaja cualquier empresa, más allá de intereses particulares, si se quiere sobrevivir y lograr alcanzar los objetivos trazados. Pero desafortunadamente la presencia de sujetos con pensamientos megalómanos, en quienes los principios y valores son letra muerta, y con gran proclividad al comportamiento egoísta, siempre insisten y justifican su arbitrario y prepotente devenir, con tal de lograr lo que sea a cualquier precio, e inclusive pisoteando sin miramientos, las acciones y frutos alcanzados por semejantes. Así me comentaba un compañero que lamentaba actuales escenarios con actitudes viscerales, resultado de múltiples “corre, ve y dile al de al lado”, cual, salidos de oscuro rincón de archivo olvidado, del otrora coloso.

En mismo orden de ideas me enfatizaba que los de abyecto actuar, expertos en el doble discurso, han negado la cruz de su parroquia más de tres veces y sus orígenes como operativos comprometidos con el servicio. Hay que recordar que dentro de los principios más elementales de un coach, “como se autodenominan”, no está el centrase en rendimiento y tiempo, sino en la calidad, extraída del potencial, compromiso, autodesarrollo y logro de objetivos con matices propios; los resultados no se dan por decreto…¡ tú lo has dicho, los judas modernos!

Los años pasan y mi tiempo de estancia en este maravilloso mundo terrenal se acorta y, cual agua entre manos, veo cómo cambian los tiempos y, cual nebulosa londinense, los auténticos se desvanecen, no escapando a este fenómeno casi apocalíptico los emblemáticos centros hospitalarios. Cual efecto dominó, estos espacios de esperanza se han convertido en arenas de lucha, con gladiadores hambrientos de poder y que insaciablemente muestran esa pusilanimidad sin darse cuenta que con esta actitud envilecen su ser.

Todavía tengo fresco en mi mente un pasaje relatado en una de mis columnas, la excelsa actitud de algunos con quienes convivimos quienes más allá de las diferencias en credo o religión, nos uníamos cual constante para sacar adelante cualquier empresa para beneficio de las mayorías.

Sí amable lector, este inicio de año considero que es el momento de hacer reflexiones que, desde una perspectiva muy particular, evidencian la metamorfosis de las generaciones, que, sin duda, no pueden pensar y ser como nosotros, pero tampoco es permisible que atomicen los cimientos básicos que sostienen a nuestra sociedad para su subsistencia y trascendencia.