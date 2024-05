Los avatares y el servicio público

Cuando estamos en un puesto administrativo, entre las situaciones más frecuentes están las numerosas peticiones de los “jefes” para acelerar y brindar prebendas para atender a algún recomendado, lo que a todas luces rompe el principio de igualdad y equidad que tanto pregonamos en el servicio público, pasando por encima de los demás, tan iguales como cualquiera. Resulta más fácil cuando se adopta esta última actitud de complacencia indiscriminada, incondicional y acrítica, ya que nos aliena de los valores básicos hipocráticos. Estas acciones arriesgan la atención de muchos y pisotean la dignidad de semejantes. Sin duda, victoria pírrica para los serviles intermediarios, que son esbirros de los “arriba”, creyendo que con esto han ganado puntos para su ascenso.

Este comportamiento cambia la naturaleza reactiva y proactiva de la persona por una actitud pasiva y neutra de mero operador de la realidad, completamente ajeno a la misma. Esta pasividad indiferente de “lo que ocurre”, también nos reduce a ser complices de consecuencias. Esta conducta, además de irresponsable, es peligrosa, pues si uno no es firme y congruente con lo correctamente procedente, puede verse luego olvidado en la historia de la apatía directiva.

Es evidente que querer dar gusto a todos es imposible y hacer lo conveniente al margen de los acontecimientos, en todo caso, se entiende como rebeldía y a la postre habrá que sufrir represalias positivas o adversas. Ya un viejo y conocido refrán dice que: “nunca llueve a gusto de todos”, y si a eso añadimos que “ver lo mismo” no quiere decir que “todos lo vean de la misma manera”, permite comprender la dificultad de aprender la realidad totalmente y en su conjunto. Ya el propio Ortega y Gasset destacaba la importancia del “perspectivismo” en la tarea del observador, según la cual la realidad depende de la distinta posición o atalaya, desde la cual se coloque o dirija la mirada del observador.

En resumen, hay que subrayar que los sucesos son objetivos e imparciales, si se limita a lo puramente descriptivo o narrativo; pero la “intervención” es, por su propia naturaleza, personal y subjetiva, es decir, “valorativa”, entrando en el campo de lo opinable y sometida a crítica y juicio. Si recurrimos nuevamente a la sabiduría popular, ésta nos enseña que “cada uno habla de la feria según le va en ella”, es decir, si obtuvo o no algún beneficio en la transacción de sus productos. Aquí, la objetivad del mercado se transforma en la subjetividad, según el resultado personal de sus partícipes.

Vivir es comprometerse y no asumir ningún compromiso, a lo que se refiere Aristóteles cuando dice que: “sólo hay una forma de evitar la crítica: no hagas nada, no digas nada y no seas nada”. O sea, en consecuencia la pérdida total de la personalidad. Recuerda en este día significativo esta frase atemporal: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.