Miserias de presuntos “generales”

Al día de hoy existen constantes que horrorizan a los que cuando menos usamos la razón y el pensamiento para desempeñar nuestras cotidianas actividades, y no tan sólo obedecemos como “borregos” instrucciones pueriles con resultados pírricos durante la administración pública institucional. La salud es sin duda de los más grandes errores del pensamiento y actuar moderno.

Cuántas veces hemos escuchado, le quedo chica la silla, está siendo rebasado, o en nuestra tierra, “esta corto tu fustán”. Pues esto, amable lector, hace referencia cuando el lugar que ocupas o puesto que desempeñas te rebasa, ya sea por capacidad o por actitud. Por cierto, muy ad hoc a gran cantidad de gente cuya visceralidad obnubila y atropella su otrora inteligencia y raciocinio, que van mas allá de la edad.

Hago referencia a lo anterior porque recientemente me platicaba un compañero de área laboral médica adjunta, que con justa razón se quejaba sobre la forma de actuar de superior, que dicho sea de paso su notorio desgaste y falta de conocimiento del todo, es evidente cuando de tomar decisiones se trata. Cambios incongruentes, decisiones irracionales, ocultamiento de información, reprobable maquillaje, matizan y empañan pasada ejemplar lucidez y don de gentes. ¡Qué pena, sí conozco del caso, le dije con tono claro! Deben ser las malas noches acumuladas, que sumadas, condicionan los desatinos. Lo que no es justificable es su falta de probidad y oscuro falaz actuar, destaqué.

El escenario presentado de supuesto funcionario de alto rango, sirve de ejemplo, cual saga de artículo publicado recientemente en Novedades Yucatán la semana pasada, separando el frijol que nunca falta, dentro del arroz; analogía del actuar administrativo utilizado.

Por cierto, lo dictado me lleva a otra reflexión sobre eventos repetidos y conocidos dentro de la administración en general, y me refiero al “miedo a dejar la silla”, o sea, el negarse aceptar la anquilosis cerebral, y cual gato boca arriba se niegan a ceder el poder, toda vez que es la única manera de brillar, no siendo factible hacerlo por méritos y conocimiento. El daño que causan es mayúsculo con cada acción tomada.

En fin, seguiremos viendo que el faro que guía muchos destinos de despulidos centros asistenciales, a pesar del óxido y opaca intensidad de su luz, escucharán voces de rastreros, que la ética y profesionalismo son tan sólo letras en el diccionario, que en la cuna les fueron les fueron negados.

Creo que es momento de ir preparando la estafeta, para que la creatividad de la nueva generación, asistida por los “generales de mil batallas”, reactiven la atención, sin la normatitis lesiva y decadente que agobia al doliente, que defienden aquellos generales de “espada virgen”.

Hoy, debemos de empezar a lidiar mil batallas, sin temor a dejar la vida, cubriendo las actuales miserias del otrora coloso de la Industrial: “el Gran Fénix”.