La última del año: una reflexión y un recuento

Hay momentos en los que uno espera ciertas fechas, épocas o instantes del año en total ansia, ya que el devenir es prometedor y lleno de regocijo, mientras que otros aguardan una oportunidad de cambio y metamorfosis, con el fin de rectificar el camino, de agregar lo necesario o de quitar lo que estorba. Estos últimos días del año no los esperé, solo los recibí y me he volcado a balancear lo hecho en los últimos meses, los aciertos logrados y aquello que tengo que mejorar para responder oportunamente en el ámbito laboral. Y sí, también como nota adicional, mi vida privada, familiar e individual, la he puesto en el péndulo de la reflexión, es un ejercicio necesario e infranqueable.

Profesionalmente, me encuentro agradecido por las oportunidades laborales, por la confianza que depositaron en mi persona y por creer que podía responder al trabajo que se me asignó. La única muestra de deferencia que tengo con las personas y las instituciones que me cobijaron este año es de completa gratitud. Todos me han permitido desenvolverme en lo que más me gusta hacer, lo que me apasiona sin cortapisas: la docencia. Hoy por hoy, el mundo de la docencia es parte constitutiva de mi ser profesional, no me entiendo sin ser docente, sin convivir en los espacios escolares, sin mis estudiantes. Por tanto, gracias a la Unidad Académica y a la Facultad de Ciencias Antropológicas, ambas de la Universidad Autónoma de Yucatán, y al Club Preparatoriano por la oportunidad y la confianza.

En este contexto, es propicio hacer un balance de la presente columna, pues en su conjunto permite visualizar los derroteros por los que transité y visualizar el camino por el que puedo andar en el ciclo anual por venir. Durante este año tuve la oportunidad de escribir 71 colaboraciones más la presente, haciendo un total de 72 oportunidades de examinar, discernir y compartir mis intereses históricos, pedagógicos o socioculturales. El tema dominante en mis colaboraciones fue el pasado y el presente de mi Alma Máter: la Universidad Autónoma de Yucatán. Fueron 57 entregas las que realicé y en las que escribí algún asunto histórico o actual, como el devenir de los rectores o la cronología universitaria, también hablé sobre temas deportivos o culturales, así de algunos personajes claves de la institución. Las otras 14 colaboraciones fueron sobre temas diversos: pedagogía, reseñas de revistas o películas de contenido histórico, o bien, de personajes destacados.

Como la última colaboración del año deseo agradecer a Novedades Yucatán por el espacio para la presente columna, por publicar mis ideas en completa libertad y sin limitaciones. Esta ventana es un gran aliciente para aprender, crecer y compartir mis reflexiones de carácter histórico. Escribir se ha convertido en un hábito que disfruto en completa gratitud. El 2022 está llegando a su consagrado e inevitable ocaso, veamos qué ocurre en el 2023. Muchas gracias amable lector, feliz año y hasta la próxima.