El domingo 19 de marzo llegó a su fin la undécima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2023, la principal fiesta de la lectura de nuestro Estado bajó el telón con la presentación del espectáculo “Alma PEREGRINA 100 años”, la cual estuvo escenificada por el Ballet Folklórico de la Uady, la Compañía de Teatro de la Universidad y la Orquesta Jaranera de nuestra Máxima Casa de Estudios. El evento de clausura estuvo encabezado por el Rector, M.C. Carlos Alberto Estrada Pinto, la Mtra. María Teresa Mézquita Méndez, directora de la Filey, y el Mtro. Carlos Acereto Canto, fundador del Ballet Folklórico, quien recibió un reconocimiento por el cuadragésimo aniversario de la institución cultural más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán.

En su retorno a la presencialidad, la Filey tuvo el mejor colofón de despedida con la participación de estas agrupaciones universitarias. Los universitarios y la sociedad en general despedimos una edición más de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán con grato sabor de haber retornado a la presencialidad, tan necesaria para este tipo de eventos culturales de magnánima importancia, pero sobre todo tan ansiada para los que somos amantes de la lectura, para los que nos alimentamos de la imaginación de las principales plumas del medio local, nacional e internacional. La Feria se está convirtiendo en un punto de referencia para el fomento de la lectura y de encuentro cultural que honra el legado de Felipe Carrillo Puerto al fundar nuestra Universidad.

De manera personal y tomando el contexto actual, considero que esta edición de la Filey fue un éxito que cumplió con su cometido de espacio de intercambio de ideas y pensamientos, de espacio para la difusión cultural, de espacio para la promoción de lectura. En este acto de reconocer, es pertinente identificar las áreas de oportunidad que seguro serán atendidas para las ediciones venideras, lo que permitirá el crecimiento, la diversificación y el fortalecimiento de la principal Feria de Lectura de nuestro Estado.

Como en todas las ediciones pasadas, en esta no fue la excepción, la Feria me permitió adquirir algunos títulos que ya espero con ansias poder leer. En primera instancia, señalo dos obras del escritor israelí Etgar Keret, autor que conocí en un taller que impartió Patricia Carrillo, compañera docente en la escuela, las cuales son: “Un hombre sin cabeza” (2004) y “De repente un toquido en la puerta” (2010). También, “Los muertos no resucitan y otros relatos policiacos” de Ray Bradbury me espera para su lectura. Finalmente, “Lo que vio mi gato” de José María Benítez y “Los cuarenta y uno: novela crítico–social” de Eduardo A. Castrejón (Seud.) complementan las obras leeré próximamente.

La Filey 2023 ha concluido y cerró a tambor batiente. Estoy seguro de que la próxima edición, la del 2024, volverá a reunirnos con mayores bríos a los lectores para seguir compartiendo y conviviendo en un espacio que la Universidad Autónoma de Yucatán ha creado para toda la sociedad yucateca.