En el aniversario 101 de la Uady (y IV)

De manera personal, permítaseme la licencia, siendo orgullosamente profesor de bachillerato comulgar con la perspectiva del doctor Eduardo Urzaiz Rodríguez, que, aunque a ochenta años de distancia tiene plena vigencia y, sin reservas, se alinea con el ideario de Felipe Carrillo Puerto al concebir una Universidad progresista, popular y humanista, que revolucionaria promoviera una transformación social de impacto positivo y de amplio beneficio para la sociedad yucateca.

En esta tesitura, creo en un bachillerato, que acorde con la tradición histórica de nuestra Universidad, como expresara Urzaiz Rodríguez, está “llamada a definir la orientación del joven y el rumbo que ha de tomar más tarde en las actividades de la sociedad; es ella la llamada a formar hombres y mujeres libres en toda la extensión de este hermoso adjetivo”. La preparatoria, entonces, la concibió como la pétrea base para los estudios profesionales en las facultades.

Nuestra Universidad es un crisol de oportunidades, como la ideó Carrillo Puerto, que hoy, por ejemplo, se personifica en espacios como la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria, espacio en el que he tenido la oportunidad de laborar desde hace once años, la dependencia a la que me debo, a la que honro y quiero, por sus estudiantes, jóvenes en pleno crecimiento y con los que tengo, como mis compañeras y compañeros docentes, la más alta responsabilidad que un profesional puede tener.

Este espacio universitario abre sus puertas a una amplia población joven con la finalidad de que continúen sus estudios, que sueñan y luchan por mejores condiciones y mayores oportunidades. La Unidad Académica, al igual que las escuelas preparatorias hermanas, es fiel ejemplo de lo que hace poco más de cien años proyectó nuestro fundador.

En nuestros días, la Universidad tiene una esencia histórica pujante y diversa, la cual se encuentra en un proceso de consolidación. Hoy, más que nunca la sociedad yucateca demanda una Universidad que promueva un espíritu humanista como el fincado por Felipe Carrillo Puerto en 1922. Toda la comunidad universitaria ha de trabajar hombro a hombro para continuar construyendo una institución plural, crítica y abierta a la crítica; cercana y empática a las necesidades de la sociedad que la sostiene.

Hoy, en este nuevo ciclo centenario, adentrarnos a la historia de nuestra Universidad permitirá reconocer sus logros, los progresos que ha tenido en poco más de cien años, el ideario con el que nació y que lo ha guiado por diversas sendas.

Como universitario celebro este aniversario, agradecido por haber sido formado en su seno, pues desde 2004, de manera ininterrumpida, primero como estudiante de la Escuela Preparatoria 1, luego como estudiante en la Facultad de Ciencias Antropológicas, y después, desde 2012, como profesor en la Unidad Académica, me siento plenamente comprometido con hacer lo mejor por su razón de ser: sus estudiantes. Concibo y trabajo, como muchas y muchos, en una Universidad que sea semillera de espíritus críticos, libres e inquietos