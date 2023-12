Esperado fin: una reflexión y un recuento

Nunca había esperado y deseado tanto la llegada de un fin o la conclusión de un momento, de un ciclo o de un año como el 2023. Es un fin que he deseado con ansias, con esperanza, pero también con una desasosegada serenidad; sí, así de contradictorio he esperado el ocaso de este año.

En lo personal, ha sido, sin reclamo de dramatismo alguno, un año de olvido, doce meses que me gustaría borrar y no recordar, pero que serán parte de mí hasta mi último aliento, sin embargo, tengo que ser justo y anotar que tuve algunas ventanas de luz, también hay que añadir que todo lo malo me ha dejado profusas enseñanzas sobre la vida que tengo, la vida que quiero y sobre la vida que estoy decidido a construir.

2023 fue un año que en el plano personal y en el laboral ha representado todo un reto, por demás cansado, que, por momentos he sentido me ha noqueado, pero en el que al final he logrado levantarme, porque de eso se trata, de levantarse y vencer. En un apunte muy íntimo, Gaby y yo hemos enfrentado toda clase de pérdidas, la última poco más de un mes, nuestros cimientos familiares son los que más se han visto resentidos, cimbrándose al grado de resquebrajarse fuertemente, sin embargo, estamos, hoy por hoy, en mayor comunión, resanando y fortaleciendo esos cimientos, en una suerte de trabajo en equipo guiado por el amor, la comprensión, el compromiso, el carácter, la transparencia, la verdad y la lealtad.

2023, aun con todo, me ha permitido continuar realizando algunas de las cosas que más me apasionan e iniciar proyectos que estoy seguro llegarán a buen puerto. Primero, mi labor docente, el estar en un salón de clases y compartir con un grupo de jóvenes mentes inquietas y vívidas, las cuales, sin duda, nutren el alma. Por ello, agradezco a la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y al Club Preparatoriano por la renovada oportunidad y la confianza para seguir ejerciendo la docencia. Segundo, el leer y el escribir, nobles actividades de las que no me puedo desprender porque se han convertido en una ramificación de mi ser. Tercero, el estar comenzando, lo que postergué por mucho tiempo, mis estudios de maestría.

Para ir cerrando con la última del año, agradezco profundamente a Novedades Yucatán por el espacio y la oportunidad de seguir escribiendo, de seguir compartiendo mis intereses intelectuales y pensamientos en 75 ocasiones en este 2023, contando la presente, en completa y absoluta LIBERTAD. 43 colaboraciones fueron dedicadas a mi Alma Máter, entre aspectos históricos, conmemorativos o actualidades, las restantes 32 entregas han sido sobre efemérides, historias, reseñas, cine, reflexiones y más. Esto va a lo bueno. Completo agradecimiento al compañero Cristóbal León Campos por el apoyo y la oportunidad.

Amable lector, construya, construyamos un 2024 de oportunidades. Por su tiempo, muchas gracias con mis más sinceros pensamientos para este año entrante. ¡Hasta la próxima!