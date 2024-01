Homenaje en letras: Felipe Carrillo Puerto en el Boletín de la Universidad (II)

Desde la muerte de Felipe Carrillo Puerto muchos escritores de cepa le construyeron una imagen de luchador social, combativo y fiero defensor de ideas progresistas enfocadas en edificar una sociedad cada vez más justa y equitativa. Se le granjeó como el hombre que impulsó transformaciones de gran calado en nuestro Estado para reivindicar a los oprimidos y los marginados. Así lo hizo notar Gómez Rul en “Felipe Carrillo”, al esbozar que: “las grandes conmociones sociales no se llevan a cabo sin que haya una figura de primer término, un CONDUCTOR DE HOMBRES que los inspire, los impulse y los dirija. La transformación social se efectuó en Yucatán por la energía, la constancia y la fuerza impulsiva de Felipe Carrillo”.

Líneas más adelante, Gómez Rul manifestó que Carrillo Puerto fue un hombre de grandes ideales, pujante y que hacía “vibrar en afinidad con todo aquel que descubriera ante su vista algo que fuera de elevación para su patria y para su raza”. Nos proporciona la imagen de un hombre de fuertes ideas progresistas, pero también persuasivo para convencer a todos aquellos a los que conoció con el fin de que sigan por la senda revolucionaria. Su actuar fue caracterizado de manera virtuosa, ejemplar e impetuosa, así como libre de prejuicios y de ataduras caducas contrarias a las brisas libertarias que proclamaba en cada acción política.

W. G. Cantón Sayago, en “In Memoriam”, pronunció que el líder motuleño convidaba al desdichado a tomar valor y conquistar los espacios políticos y sociales que por largo tiempo se le habían negado: “Levántate -le has dicho: -El hacendado / no es más que tú; defiéndete a ti mismo… / hay un sol que te alumbra: EL SOCIALISMO, / y a tu sola inacción, no hay potentado”. En “Homenaje al grande que ha caído”, del Lic. B. Ríos Franco, expresó que: “al apagarse su espíritu, por obra de una veintena de degenerados, improvisados y falsos redentores, ávidos de mando y de poder, sufrimos un dolor indiscutible, intenso y sangrante, al verter sobre el cuerpo yerto del hombre integral legítimas lágrimas de dolor”.

Algunos de los pensadores y poetas más reconocidos de la época conocieron en primera persona al líder socialista, con los que trabó una honda amistad o una relación de colaboración con muchos de ellos, los cuales compartían la visión de su proyecto político para la transformación de Yucatán. Como se ha observado hasta el momento, estos hombres de letras construyeron en la persona de Felipe Carrillo Puerto la imagen de un hombre íntegro, noble, honesto, cometido de un espíritu batallador y reformista. (Continuará).