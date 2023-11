Con paciencia… nos amanece

Todos nacemos con un chip, que si no aprendemos a controlar, nos puede causar ansiedad o depresión, dependiendo del momento en el tiempo en que suceda. Este chip es el que nos habla al oído y nos dice que todo quiere que suceda lo más pronto posible. No estamos acostumbrados a tener la paciencia necesaria para lograr que las cosas sucedan, cuando tienen que suceder. Te recuerdo que cuando esperamos cosas a futuro, nos invade la ansiedad, y si no se cumplen como, donde y cuando queremos, eso nos genera frustración y nos podría llevar a la depresión. Tienes que entender que la vida y las cosas son un proceso. Si quieres saber tocar un instrumento, hay que estudiar, practicar, entrenar… No porque lo quieras ya, sucede inmediatamente.

Aquí te comento 5 afirmaciones que te ayudarán a entender que todo en la vida es un proceso:

1. Todo maestro, fue alumno: llámale maestro, guía, mentor, pero todas esas personas que se dedican a eso fueron alumnos, sin duda alguna. Nadie puede brincarse ese proceso y nacer maestro. Tienes que ser alumno para lograr ser maestro. Y como dato adicional, tienes que ser alumno durante mucho tiempo para ser un maestro.

2. Todo emprendedor, fue subordinado: no existe la persona que haya nacido siendo jefe. Los pocos empresarios que han logrado poner a sus hijos o familiares en general en puestos de dirección sin pasar por un puesto subordinado, han fracasado grandemente. Imagina una persona con un plan de emprendimiento que jamás haya visto cómo se mueve el entorno empresarial.

3. Toda empresa, fue una idea: una empresa o marca que hoy es exitosa, indudablemente comenzó como una idea. Y si te mencionara de dónde provienen las mejores ideas no lo creerías. La mayoría salen de manera informal y luego se les va dando forma. Grandes ideas salen en fiestas, viajes, convivios… sin estar pensando precisamente en abrir una empresa.

4. Todo aprendizaje, fue ignorancia: lo poco que hayas aprendido en la vida, no naciste sabiéndolo, te llevó un proceso de aprendizaje, que al principio, contenía mucha ignorancia en el tema. La persona más sabia que conozcas, también en algún momento en su vida fue un gran ignorante.

5. Toda meta, fue un sueño: no podría cumplirse una meta sin un plan, pero todas las metas antes fueron sueños. Un sueño deja de ser sueño cuando empiezas a actuar para conseguirlo y es ahí cuando lo conviertes en una meta, en un objetivo. Mientras no actúes, seguirá siendo un sueño.

Tienes que lograr controlarte para cumplir lo que deseas.