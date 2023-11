Agradecer… engrandece

Siempre he sido muy claro sobre la gratitud, y con respecto a mi filosofía de vida a través de los años, estoy convencido de que el agradecimiento es una forma de vida. No se debe agradecer por educación, se debe agradecer de corazón. Y realmente el hacerlo indica lo mucho que valoramos las cosas, momentos y personas a nuestro alrededor. Una persona agradecida se abre puertas automáticamente, una persona que demuestra que le da valor a lo que alguien hizo por él, por muy sencillo que parezca, merece ese reconocimiento. Y si eres religioso o no, agradecer porque suceden o no suceden cosas, también es parte de la lista de cosas que debemos tomar en cuenta.

Aquí te comparto 5 personas a las que deberías agradecer:

1. Familiares: sin importar la cercanía del parentesco, debes dar las gracias por la familia que tienes, así como también la que tuviste. El núcleo familiar es muy importante para nuestro crecimiento y desarrollo, y la convivencia con los más cercanos se vuelve una inyección de energía para el alma. Si tuviste algún familiar que te defraudó o te hizo alguna mala jugada, también agradécelo, porque hasta eso es una lección de vida que nos da experiencia.

2. Amigos: no te das cuenta del valor de una amistad, hasta que pasan los años y recuerdas todo lo que pasaste con esas personas. La cantidad y calidad de aventuras y experiencias, positivas y negativas que pasaste con tus amigos, se convierten en relatos de vida que generan experiencia en tu persona.

3. Maestros: hayan sido mentores, coaches, consultores, guías o maestros, todas las personas que te guiaron, aconsejaron y ayudaron en tu camino de formación y te llevaron a tomar decisiones personales y profesionales, merecen gratitud. No todos pueden darse ese lujo de contar con personas que las hayan guiado en el tiempo.

4. Los que te ayudaron: encontrarse una persona que nos extienda la mano es difícil, y en ocasiones, las que lo hacen buscan algo a cambio. Por lo que si tuviste la suerte y bendición de que el universo te proveyera de una persona que te ayudó, agradécele sin cesar, pues esa ayuda en su momento significó mucho para ti. Cualquiera que ésta haya sido.

5. Los que no creyeron en ti: aunque estos sólo comentaron cosas negativas de ti por un lado, por el otro lograron retarte en la mente para demostrarles de lo que eres capaz. Ellos también lograron una mejor versión de ti, así que agradéceles por aportar su negatividad a tu crecimiento.

Recuerda siempre la actitud con gratitud.