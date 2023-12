Si no me gusta… no lo hago

Todos quisiéramos estar haciendo lo que nos gusta o apasiona, sin embargo, no siempre es posible. Pero existe otro tipo de personas que son las que creen que están haciendo cosas, personales y profesionales, que les encantan, pero no se dan cuenta de ciertas señales que emiten, que indican lo contrario. Lo peor que te pudiera pasar es que por estar distraído o desenfocado, no pudieras darte cuenta de todas estas señales que te indican que estás muy lejos de estar realmente en donde quieres y deseas estar. Debemos tener esto en cuenta y hacer un autoanálisis cada determinado tiempo para poder percatarnos y así darnos cuenta si estamos en el lugar correcto o haciendo lo que nos gusta.

Aquí te comparto 5 señales que te indican que no estás haciendo lo que te gusta:

1. No eres tomado en cuenta: a nadie le gusta estar en un lugar, ya sea de trabajo o de placer, y no ser tomado en cuenta para nada. Si estamos en alguna actividad o con alguien es porque queremos estar ahí. A la larga, los lugares en los que no somos apreciados nos terminan causando depresión o ansiedad, por lo que debemos salir huyendo de ahí.

2. El tiempo es eterno: si estás con alguien que te hace sentir que el tiempo pasa muy lento o estás en un lugar en el que no dejas de mirar tu reloj suplicando porque el tiempo ya se termine, es una clara señal de que estás donde NO quieres. La sensación de que las cosas pasen lento es un síntoma de NO estar a gusto.

3. Resaltas lo negativo: si no tienes nada bueno qué decir de una persona, situación o lugar, deberías ponerle atención al ¿por qué? Es claro que si lo único que tienes es quejas sobre algo o alguien, es que no te sientes a gusto y deberías considerar otras opciones que te satisfagan más y mejor. Evalúa porqué no tienes nada positivo que decir.

4. Te cuesta trabajo ir: si consideras un esfuerzo sobre humano el ir a un lugar o el estar con una persona, reconsidera cambiar de ambiente total. Una señal clara de no tener ganas de ir es la procrastinación que en ocasiones suele pasar desapercibida en tus acciones del día. Si buscas pretextos para evitarlo, entonces no es lo tuyo.

5. No eres tú mismo: estar en un lugar en donde no puedes ser tal cual eres, es de lo más privativo que existe. Si no puedes ser tú, ¿para qué haces lo que haces? Se busca ser feliz y pleno, no estar amarrado a nada ni a nadie.

Si pudieras o tuvieras la oportunidad de ser feliz, ¿por qué tirarla a la basura por estar haciendo cosas que no gustan?