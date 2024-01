La salud mental… no es poca cosa

Conocemos a muchas personas que le dedican tiempo a su salud física… pero ¿cuántas conoces que le inviertan tiempo a su salud mental? Muchas personas pagan cantidades exorbitantes por llevar una salud física adecuada incluyendo ejercicio en los mejores gimnasios, alimentación con nutriólogo, masajes, cremas, vitaminas, etc., pero no invierten un peso en su salud mental. ¿De qué me sirve estar muy saludable en lo físico, si no puedo relacionarme con las personas, convivir con los demás, desarrollarme en lo personal y lo profesional?

Aquí te menciono 5 cosas por las que es importante la salud mental:

1. Determina tu relación con los demás: si no estás apto para convivir con las personas, te prometo que vas a ser la persona más solitaria del mundo, y cuando digo sola, es en todos los sentidos. Porque todos conocemos a alguien que vive solo, no tiene pareja o es introvertido, pero créeme que eso no es soledad, soledad es estar en este mundo y que nadie quiera convivir con nosotros por no estar bien.

2. Determina tu desempeño laboral: si algo está sujeto a tu comportamiento y conocimiento es tu parte profesional. Hay gente que es brillante, pero por no cuidar su salud mental, se tropieza con sucesos en su trabajo que le impiden resolverlo de la mejor manera o, por lo menos, de manera adecuada. Formar equipos de trabajo lo es todo hoy en las empresas.

3. Influye en tu actitud: imagina la actitud que proyectarías si no solucionaras tus diferencias de salud mental. Y esto a veces se puede arreglar únicamente con unas sesiones de terapia y a seguir sembrando buena actitud. Tener situaciones con nuestra salud mental no es malo, no atenderlo es lo que lo hace terrible.

4. Influye en tu salud física: una consecuencia importante de la salud física es la mental. Así como le dedicas tiempo, dinero y esfuerzo a tu salud física, deberías dedicarle también a la mental una parte proporcional del mismo. De nada te servirá tanto esfuerzo físico, si al final no puedes controlar la parte mental de ti. La mente es tan poderosa, que así como nos bendice, nos puede maldecir.

5. Determina tu estilo de vida: cuando tú hablas de tu estilo de vida como un estilo de vida saludable, deberás abarcar todos los conceptos que a esto se refiera. Comer bien, hacer ejercicio, no tener vicios, es sólo una parte de nuestro estilo de vida, pero la mental, la espiritual, también forman parte de ese estilo del que tanto presumimos. Cuídate de manera integral, lo vales tú y lo valemos nosotros.