Plenitud… sin cuestionamientos

Uno de los grandes problemas de la humanidad es no saber decir que no a ciertas personas o eventos. Y cuando hablamos de neurolingüística, nos dicen que cuidemos nuestra forma de hablar y decir las cosas, pues el universo no entiende de negaciones y afirmaciones, sólo escucha y procede. Sin embargo, y fiel a mis convicciones, tendré que decirte que hay cosas que No debes hacer o permitir en tu vida, pues jamás llegarás a ser una persona plena y feliz.

Aquí te comparto 5 cosas que debes evitar en la vida:

1. Dejar de ser tú mismo: empezando por tu identidad. Si no logras permanecer en algún lugar con tu esencia propia, no tienes nada que hacer en este mundo. No te agobies o preocupes por lo que la gente piensa o diga de ti, lo fundamental aquí es que tú, y nadie más que tú, sea feliz y te sientas en total plenitud. El sentido de pertenencia en ocasiones nos ciega y hace perdernos en estos mundos de falta de originalidad.

2. Dar tu opinión cuando no te la piden: un error que cometemos constantemente es dar nuestra “humilde” opinión cuando nadie nos la ha pedido. La persona que se acerca a nosotros a contarnos algo muy personal, es probable que sólo quiera ser escuchada y nada más, pero nosotros suponemos que quiere ayuda mediante nuestro consejo. El desahogo a veces es un eliminador natural de estrés, así es que no des tu opinión si no te la piden.

3. Regalar tu trabajo: algo que no consideramos casi nunca, es la parte profesional cuando se trata de cobrar por nuestro trabajo. Si eres independiente, cobra lo que consideres vale tu trabajo y conocimiento, si eres empleado y no estás contento o piensas que en otros lugares se valorará más tu trabajo, toma tus decisiones.

4. Suplicar/insistir: lo que más puede denigrar a un ser humano es el suplicar algo o a alguien por la razón que sea. Sin importar cuál sea la situación, nos queda un dejo de sentirnos poca cosa y en total descontrol de nosotros mismos cuando realizamos un acto de este tipo. Es duro aceptar que ciertas personas y en ciertos lugares no nos valoran.

5. Guardar tus emociones: nada debe quedar dentro de ti, todo lo que se queda sentimentalmente hablando, incluyendo los pensamientos u opiniones que tengas respecto a cualquier cosa. Si te llegaras a quedar con ellos, que sea por decisión propia y no por la preocupación de lo que vayan a pensar los demás.

Espero estés de acuerdo en que hay situaciones y momentos en los que NO debemos hacer ciertas cosas.