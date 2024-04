Materialista eres… materialista te quedas

El materialismo va en aumento cada día y se incrementa de manera progresiva. Sin embargo, existe gente que todavía lucha con su parte espiritual para poder llevar un balance de vida y estar en armonía con ellos mismos. Aclaro que no estoy en contra de lo material, sólo estoy en contra del excesivo materialismo, del materialismo que mata lo espiritual y sólo le importa lo que posees en cantidad y no en calidad. El materialismo incluso llega a ser bueno cuando está perfectamente balanceado con lo espiritual. Lo lamentable del materialismo es que, si forma parte de tu esencia, se complica mucho lograr un cambio al respecto. Sin embargo, por eso no debemos dejarnos impresionar por cosas que dependen de ello.

Aquí te comparto 5 cosas que hoy no te deben impresionar:

1. Apariencias: la imagen que una persona hoy puede proyectar, puede ser totalmente opuesta a lo que realmente es. Por lo que te recomiendo que antes de dejarte impresionar por alguien por la forma en la que viste, como habla, como se ve, como luce, mejor aviéntate una pequeña investigación de su persona por internet. Ahí sale todo… o casi todo.

2. Nivel de estudios: el grado académico ya no es algo que distinga a los buenos o inteligentes, de los malos y menos pensantes. Vale más una educación en los valores que el título académico. Las maestrías y los doctorados se prostituyeron por tanta competencia que existe entre las universidades. Con tal de no perder alumnos, facilitan la obtención de resultados.

3. Posesiones: el dinero es el símbolo máximo del materialismo, sin embargo, las redes sociales se han encargado de que muchas personas aparenten tener más de lo que realmente tienen. Total, posar junto a un auto, en el asiento de un avión y sacarnos una foto donde “sin querer” se note la marca de la ropa que uso o el auto que manejo, habla mucho de la necesidad de la persona.

4. Seguidores: si algo puede lograr un poquito de dinero puesto en publicidad, es conseguir de manera exponencial seguidores a tus cuentas. Pero realmente cuántos de esos son reales y que sigan a esta persona por su contenido y no por su fama.

5. Vende humo: justo ahora que están de moda estos que te venden cursos sobre cursos y que sólo andan presumiendo lo buenos que son, pero sin comprobarlo de manera fidedigna, son por los que menos te debes dejar impresionar. Te dicen ser los mejores, pero sin pruebas.

Dejémonos impresionar por la generosidad, por la nobleza o por la humildad, entre otros