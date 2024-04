En esta vida… sólo carga con tus pertenencias

Una de las principales razones por las que no disfrutamos la vida, o por las cuales la vida nos pasa de largo, es cargar con cosas que no deberíamos. Incluso, en ocasiones, hasta nos atrevemos a cruzar límites como si eso nos hiciera más empáticos con la gente y lo único que provocamos es sentirnos peor en el interior. La vida ya trae sus complicaciones naturales, como para adicionarle más cosas innecesarias. Lo curioso de todo esto, es que está en nosotros tomar la decisión de lo que cargamos y lo que no, y a pesar de eso, seguimos adhiriendo más peso a nuestra espalda, en vez de aligerar la carga.

Aquí te comparto 5 cosas que te harán la vida más difícil:

1. La culpa: independientemente de que la tengas o no, la culpa es una laja que cargamos frecuentemente por la razón que sea. Sólo te anticipo algo, si la cargas porque fue tuya, déjala ir, si no puedes asumirla solo, hazlo mediante ayuda, pero resuélvelo. Si por el otro lado, alguien te hizo sentir que tú tuviste la culpa y no es así, déjalos con su pensamiento y sigue adelante.

2. El miedo: sentir miedo en ocasiones puede ser correcto, pero aún así, haz las cosas con miedo. El problema del miedo no es el temor en sí, es que se convierte en un paralizador de personas que se encuentran impedidas para realizar acciones que podrían cambiar su vida de manera muy positiva. Tómate tu tiempo si lo deseas, pero no dejes de realizar las acciones.

3. La negatividad: las personas negativas no tienen cabida en ningún lugar, pues la generación de mala vibra y energía se perciben a kilómetros de distancia. No dejes que otras personas con este defecto invadan tu espacio y te quiten el tiempo, procura dejar los pensamientos y sentimientos negativos de un lado para que puedas desarrollarte de manera intensa.

4. Las opiniones: las opiniones que tenga la gente de ti, no deben ni tienen que ser un obstáculo para tu crecimiento y desarrollo. En ocasiones le damos importancia a esas opiniones o nos preocupamos del famoso y no menos ponderado “que dirán”. La vida sigue sin importar lo que los demás opinen, acércate nada más a quien realmente te interese su opinión y te sirva para crecer.

5. Las situaciones sin control: lo que no puedes controlar, déjalo a los demás. El desgate que sufrimos por andarnos preocupando por cosas que no dependen de nosotros puede llegar a causar muchos estragos en nuestro comportamiento. Enfócate en lo que te hace madurar y volar, no en la basura de los demás.