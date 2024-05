De un lado… y del otro

Vivir en pareja es toda una odisea rodeada de aventuras que, en algunos casos, terminan bien, y en otros, no tanto. Pero lo importante siempre será superar los obstáculos y salir adelante por el bien de nosotros. Nadie dijo es fácil, sólo es complicado por momentos. Sin embargo, lo que si nos queda de manera grata, son aquellas frases icónicas que, a pesar de que sabemos que no son verdad, las escuchamos y las seguimos diciendo sin importar su fama de ser altamente lejanas a la verdad. Lo importante aquí, es que las usamos porque queremos creer en ellas, o que algún día se digan con verdadera razón y realidad.

Aquí te dejo 5 frases que se dicen las parejas, que son una total mentira:

1. “Estoy lista en 5 minutos”: esta debería de ser la madre de todas las frases. Aunque sólo puede ser imputada hacia las mujeres, los hombres tenemos la nuestra que es: “ahorita lo hago”. Sin embargo, seguimos usándolas a diestra y siniestra, y aunque sabemos cuál es el resultado de dichas frases, no hacemos nada al respecto.

2. “Te juro que no te escuché llegar”: esta frase es otra gran mentira y aplica para ambos sexos pues, es claro que cuando alguno de los dos salió con sus amistades sin pareja, se queda uno con el “pendiente” de la hora en que regresa. Por lo tanto, sabemos que la persona que usa esta frase sabe exactamente la hora (con minutos, segundos) y condiciones en que llegaste.

3. “Sólo me voy a tomar 2 cervezas”: aunque muchos pretenden, en ocasiones, cumplir esta frase, es de todos sabido que la fuerza de voluntad juega un papel muy importante para que se cumpla. La realidad es que no importaría si te tomas 3 ó 4, el verdadero problema radica en que estas personas se van al extremo con muchas más, afectando su estado condicional.

4. “Dímelo, te prometo que no me molesto”: otra de las grandes mentiras aplicada para ambos sexos, aunque considero que las mujeres deben tener un mayor porcentaje (supongo, no puedo comprobarlo). Lo peor del caso es que seguimos cayendo en la trampa y pensamos en que realmente la otra persona no se va a molestar, y a pesar de saber el resultado, lo seguimos intentando.

5. “Lo compré en liquidación”: esta frase es la excusa de ambos cuando adquirieron algo costoso. Esta respuesta tiene variaciones como: “me la saque en una rifa”, “me lo regalaron”, “estaba en promoción en la compra de otro artículo”, entre otros. La excusa es tan mala que ni siquiera intentamos averiguar si es verdad.

¿Te acuerdas de alguna otra frase que sea igual de falsa?