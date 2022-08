La desinformación será el peor huracán

Han pasado más de 50 días en calma, pero las cosas cambian cuando estamos en la fase intensa o pico de la temporada de ciclones tropicales 2022. El aire seco y el viento cortante que han dominado en la zona, parecen ceder espacios a la formación de los primeros sistemas, ya que al escribir esto tenemos dos zonas de vigilancia por parte del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, EU; la primera en el Atlántico del este con “Onda”, que viene de África y que aparentemente no se encontrara con aire seco en el camino, ya ubicada en el océano Atlántico, rápidamente la mencionada institución estadunidense, la puso como zona de sospecha con posibilidades bajas mientras se dirige hacia el Atlántico Central, donde deberá desarrollarse a ciclón y de mantenerse la tendencia se dirigirá al mar Caribe, por lo que habrá que prestarle mucha atención; la segunda zona de vigilancia que ha puesto el Centro Nacional de Huracanes es un disturbio tropical, ubicado en el océano Atlántico al norte de las Guyana y al sureste de las pequeñas Antillas, el cual presenta igual posibilidades bajas de tener desarrollo ciclónico cuando ingrese a las aguas del mar Caribe Central, una vez que desarrolle a huracán, habrá que prestar mayor atención, ya que podría amenazar a las islas de Jamaica, Gran Caimán y Cuba, y el noreste de la Península de Yucatán, eso sería iniciando el mes de septiembre, todo parece indicar que comenzarán a formarse ciclones tropicales en esta cuenca del Atlántico, Golfo de México y mar Caribe.

Lo más importante ahora es saber que mientras no se haya formado un ciclón tropical, todo lo que se mencione son proyecciones que pueden o no suceder, las cuales pueden tener altas probabilidades de acontecer y luego bajar esas mismas posibilidades, aunque por la época pico de la temporada deberían de mantenerse las probabilidades hacia arriba, pero no hay nada escrito y lo relevante es cuidarse del huracán de la desinformación, alarma, sensacionalismo, etc., que seguramente empezará a darse con la información que se compartirá en las redes sensacionalistas, además, todos se vuelven meteorólogos y dan su opinión sin ponerse a pensar que en vez de ayudar crean confusión, no dudamos que haya páginas de aficionados que obren de buena fe, pero desgraciadamente las que obran de mala fe, queriendo o no queriendo, son más, por lo que se invita a todos los yucatecos habitantes de esta bella Península, a únicamente hacer caso de la información oficial que se vaya generando, que, para nosotros, son los boletines de la Conagua, y para los avisos y alertas Protección Civil de su localidad, nadie más.

A estas alturas ya todos debemos saber quiénes son los amarillistas, tanto en redes como en medios de información, para no caer en su juego, la fase intensa apenas está empezando y de cumplirse los pronósticos ya marcados por los modelos de que va a hacer una temporada muy activa esto apenas está iniciando.