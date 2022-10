Zonas muy frías de Yucatán

Se ha dicho que en Yucatán no existen las temperaturas muy frías, pero no es cierto, ya que sí hay frío, aunque diferente al que se presenta en otras partes del país, en donde el frío es seco y no húmedo, y en nuestra entidad el fresco tiene un cierto contenido de humedad, esto debido a diversos factores como lo son los océanos, la altura, la desforestación y las zonas con vegetación abundante.

Hace unos años se detectó una zona que llamaba la atención en particular, porque los termómetros bajan bastante en época de invierno y en la presencia de masas de aire frío, conocidas en el medio yucateco y en el Golfo de México como nortes, justamente es en la zona central del Estado en donde se encuentran los cenotes, que forman un cinturón desde Celestún hasta Dzilam de Bravo, con una distancia de 80 km en círculo de la ciudad de Mérida.

En 2012 un servidor comentó esto a los profesores y científicos de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, que hacían estancias en la Facultad de Ingeniería de la Uady, fue con el apoyo logístico y de instrumentación de dicha institución en conjunto con el laboratorio de Hidráulica e Hidrología de la Facultad de Ingeniería, que nos dimos a la tarea de identificar la razón por la que en ésta zona central del anillo de cenotes se daban temperaturas bajas como las que ocurren en la llamada Sierrita de Ticul, en el cono sur del Estado.

Diseñamos una zona de estudio que abarcó desde el sur de Chocholá y norte de Kopomá, incluyendo Temozón sur, Abalá, Homún, Cuzamá, Huhí, Hoctún, Kantunil e Izamal. Trazamos un área de trayectos de 14 km junto al anillo de cenotes y realizamos la instalación de termómetros, tanto digitales como mecánicos, cuando se presentaban masas de aire frío, para sorpresa nuestra en los alrededores del cinturón de cenotes en un largo de 7 km, se presentaban temperaturas sensiblemente bajas.

En esa zona, los cuerpos de agua producen un microclima especial con la condensación del agua de los cenotes, debido a las diferentes temperaturas del aire que desciende y la diferente temperatura de las masas de agua que tienen, algo particular en el comportamiento del agua de los cenotes que hacen que el aire frío pierda temperatura y se descongele muy rápidamente, provocando el efecto como el que sucede del paso del estado sólido a gaseoso.

En Yucatán hay otras zonas frías, como el cono sur, donde se ubica la Sierrita de Ticul, que va desde Maxcanú hasta Tzucacab y Peto, pero ahí se debe al relieve más alto del Estado. Otra área fresca es la de Tizimín y sus colindancias, debido a la desforestación realizada por los ganaderos, que ha vuelto el clima muy extremoso. Por último, la ya recuperada con vegetación zona ex henequenera, está presentando una franja entre Conkal, Mocochá, Motul e Izamal, con temperaturas bajas para estas temporadas de frío. Sobre la ex zona henequenera se efectuó una tesis a cargo de Carolina Mugarte, del laboratorio de Hidráulica en 2012.