Fin de la temporada 2022

Hoy finaliza la temporada de ciclones tropicales 2022, en la cual se crearon muchas expectativas de todo tipo, ya que debido a la presencia del fenómeno de “La Niña”, a las temperaturas inusualmente calientes del Océano Atlántico Tropical y a la disminución del viento cortante, todos los modelos matemáticos, las agencias de buró meteorológico y las prestigiadas instituciones meteorológicas como la Universidad Estatal de Colorado, EU. y la Administración Oceánica Nacional del mismo país, predecían que iba a ser en verdad muy activa, con entre 20 a 21 fenómenos con nombre.

Afortunadamente nada de esto se cumplió, incluso hubo situaciones en donde nos pasamos hasta 52 días, entre julio y agosto, sin formación de un ciclón, pese a que las ondas tropicales salían vigorosas de África y se encontraban inmediatamente con las aguas calientes del Atlántico Tropical, pero resulta que las aguas del Atlántico subtropical estaban más frías de lo normal y eso influyó para que no se desarrollaran fenómenos en la zona, ya que inyectaban en la región aire seco que le robaba toda la humedad a lo que pudiera formarse, esto junto a que las ondas tropicales que salían de África al Atlántico eran acabadas, además de que un viento cortante no común con la presencia de “La Niña” se encargaba de que los ciclones no crecieran como se esperaba. Esa fue la constante de esta temporada ciclónica. No fue sino hasta septiembre, que estas condiciones de aire seco empezaron a disminuir y la temporada quiso enderezarse.

Sólo se cumplió que la formación de ciclones fuera dentro del promedio con 14 con nombre, fue una mala temporada para la cuenca del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, ya que 4 sistemas que lograron formarse provocaron muerte y destrucción en las zonas que afectaron. Primero “Fiona”, que aunque fue uno de los dos huracanes intensos, cuando pasó por la isla de Puerto Rico como tormenta provocó las peores lluvias de su historia y todo lo ganado en la recuperación que llevaban de los huracanes “Irma” y “María”, que les afectaron terriblemente en 2017, se fue por la borda; segundo fue “Ian”, de categoría 4 de la escala Saffir-Simpson, que afectó a la Península de la Florida, EU., causando daños para la zona oeste y centro del estado de Florida, los perjuicios aún no se cuantifican por completo, pero fueron muy grandes; seguidamente, el huracán “Lisa”, de categoría 1, que fue el único que inquieto al sur de la Península de Yucatán y afectó a Belice, causándoles daños fuertes para este país, uno de los más pobres del continente americano; y, por último, “Nicole”, de categoría 1, que azotó nuevamente a la Florida, en su parte este, provocando destrucción, sobre todo, de su costa por las marejadas que provocó, también generó algunas muertes.

Ya para finalizar esta evaluación, señalamos que fueron 6 tormentas tropicales formadas, 6 huracanes moderados categoría 1 y 2, y 2 huracanes intensos categoría 3, 4 y 5, ambos de la escala Saffir-Simpson. Yucatán cumplió 20 años sin ser afectado por un gran huracán.