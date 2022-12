Regresan los inviernos con sabor a verano

Cuando se pensaba que se estabilizaría la atmósfera y regresaban los inviernos con sabor de verdad a invierno como ocurrió por dos años consecutivos, todo parece indicar que en este 2022 no pasará lo mismo para la Península de Yucatán, ya que varios factores se están dando, lo cual a continuación le daremos a conocer.

Respecto al comportamiento de la atmósfera, la corriente en chorro polar que cada año debería de acercarse o inclinarse hacia el sur no lo está haciendo, esto ha hecho que las masas de aire frío sólo se queden en la parte oeste y centro de los EU, y cuando mucho lleguen al noroeste, norte y noreste del país, esa es una razón de que el Atlántico del Norte aún conserve sus aguas calientes y haya en estos momentos amenaza de una formación ciclónica fuera de la temporada, la falta de masas de aire frío que ya deberían dominar al Atlántico Central norte y haber provocado un descenso de las temperaturas oceánicas no ha pasado, eso ha generado que al sur del Golfo de México no estén llegando los frentes fríos y por consiguiente a la Península de Yucatán.

Hay que recordar que en años anteriores al 2020, no se presentaron inviernos con sabor a invierno, si no que se tuvieron temporadas con sabor a verano, es decir, que los días calurosos dominan sobre los días frescos y fríos en promedio. Esto de ninguna manera quiere decir que no habrá frío, desde luego que sí, pero durante la noche, madrugada y el amanecer y si logra llegar algún frente frío, pero, durante el día, predominarán los ambientes calurosos, algo que no debería de ocurrir, siendo que lo que debería acontecer es que durante el día predominara los ambientes de templados a calurosos, clima que domina cuando hay afectaciones, pero eso parece que no ocurrirá en este periodo invernal, según los modelos de predicción.

Otro factor que jugará en contra de la llegada de los frentes fríos a la zona será la formación de sistemas anticiclónicos que cubrirán gran parte del país, sobre todo, la región este, centro, sur, sureste y la Península de Yucatán, lo que también impedirá que lleguen las masas de aire frío. La teoría del cambio climático dice que el planeta gira calentándose lentamente como ha estado sucediendo hasta ahora y las masas de aire frío en el hemisferio norte llegarán con menos intensidad hacia el sur, generando que los inviernos sean con ambientes calurosos en plena época invernal, ya no está lejos el día en que no llegará esa masa de aire frío a la Península de Yucatán, por lo que tendremos para Yucatán dos tipos de estaciones, una con ciclones tropicales y otra sin ellos.

El frío que nos gustaba para las navidades y año nuevo, mismo que tanto disfrutábamos con nuestros suéteres de años atrás, está cada vez más lejos de seguir predominando y, lo peor, es que de día dominará el calor, de noche, madrugada y amanecer un ambiente fresco con mucha humedad, sobre todo esto último, un coctel mortal para los males respiratorios, entre ellos el Covid y sus variantes.